Handwerkskammer Unterfranken: 2019 könnte Superjahr werden

Im Vorfeld zur Jahrespressekonferenz sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk, der Brexit werde das unterfränkische Handwerk nicht sofort treffen, da die Betriebe binnenorientiert seien. Es könne aber in ferner Zukunft Komplikationen geben, wenn das Handwerk – als Zulieferer großer Exportbetriebe – auch betroffen werden könnte.

Auszubildende dringend gesucht

Aus Sicht des Handwerks sei die Lehrstellenbesetzung immer noch ein Problem, nahezu in allen Branchen, so der Sprecher, könne die Nachfrage nicht gestillt werden. Einen speziellen Fokus wird die Handwerkskammer auf die Unternehmensnachfolge legen. Sie will dazu sensibilisieren, dass die Unternehmer sich rechtszeitig um ihre Nachfolger kümmern.