Handwerkskammer Oberfranken zeigt unrechtmäßige Zahlungen an

Die Vorwürfe sind massiv: Die Gewerbetreuhand Oberfranken Steuerberatungsgesellschaft (GTO) soll Zahlungen zwischen ihr und der Handwerkskammer Oberfranken (HWK) mit Sitz in Bayreuth nicht ordnungsgemäß durchgeführt haben. Deshalb hat die HWK ihre Tochtergesellschaft GTO bei der Staatsanwaltschaft Hof, Abteilung für Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, angezeigt. Eine unabhängige Kanzlei war beauftragt worden, die Rechtmäßigkeit und die Angemessenheit von Zahlungsflüssen zwischen 1999 bis 2019 zu prüfen, teilte die HWK für Oberfranken mit.

Hohe Repräsentations- und Kfz-Kosten

Ein Teil der Zahlungen der Handwerkskammer an die GTO sei ohne die dazu erforderlichen Beschlüsse durch die Vollversammlung beziehungsweise ohne entsprechende Nachweise getätigt worden. Dies betreffe einerseits Darlehen in Höhe von insgesamt 730.000 Euro, die zwischen den Jahren 2005 und 2010 gewährt wurden. Zum anderen betreffe es Zahlungen, die insbesondere unter dem Titel Repräsentations- und Kfz-Kosten in den Jahren 2002 bis 2014 an die GTO gegangen sind, insgesamt 789.000 Euro.

Verdacht: Haushaltsmittel nicht satzungsgemäß verwendet

Diese Zahlungen seien weder rechtlich zulässig gewesen, noch hätte je eine sachliche Begründung für eine Darlehensgewährung bestanden, heißt es weiter. Dies erhärte den Verdacht, dass Haushaltsmittel der Handwerkskammer für Oberfranken nicht satzungsgemäß nach den Bestimmungen des Haushaltsplans verwendet worden seien. Deshalb habe die Handwerkskammer am 07.08.20 bei der Staatsanwaltschaft Hof die Unrechtmäßigkeit dieser Zahlungen angezeigt.

Durch manipulierte Überweisungen Schaden in Millionenhöhe

Mit der Anzeige setze die Handwerkskammer ihr konsequentes Vorgehen bei der Aufklärung der Geschehnisse rund um die GTO fort, so die HWK. Ende 2019 war bekannt geworden, dass ein leitender Mitarbeiter der GTO durch manipulierte Überweisungen und Steuerunterschlagung einen Schaden von 2,1 Millionen Euro angerichtet hatte. Die oberfränkische Handwerkskammer hat den entsprechenden Mitarbeiter fristlos entlassen.

GTO arbeitet für Handwerker und Privatleute

Die GTO erstellt Bilanzen und Jahresüberschüsse sowie Steuererklärungen vor allem für Handwerksbetriebe, aber auch für Privatleute. Die GTO ist eine Tochtergesellschaft der Handwerkskammer Oberfranken (HWK).