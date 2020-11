Handwerkskammer Oberfranken: Klage gegen GTO-Ex-Geschäftsführer

Gegen den früheren Geschäftsführer der Gewerbetreuhand Oberfranken (GTO) wird Klage beim Landgericht Bayreuth erhoben. Das teilte die Handwerkskammer für Oberfranken am Montag in einem Schreiben mit.

Kontroll- und Aufsichtspflichten verletzt - Millionenschaden

Bei der Gewerbetreuhand Oberfranken (GTO) wurden im vergangenen Jahr Steuerverkürzungen und Veruntreuungen aufgedeckt, für die ein frühere kaufmännische Mitarbeiter der GTO, verantwortlich sein soll. Neben zu niedrig angegebenen Umsätzen in den Vorsteueranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärungen gehe es dabei um unrechtmäßige Kreditkartenabrechnungen und manipulierte Sammelüberweisungen in Millionenhöhe. Dies könne nur dadurch geschehen, dass neben dem Aufsichtsrat auch der Geschäftsführer seine Kontroll- und Aufsichtspflichten als Geschäftsführer in erheblicher Weise verletzt habe, heißt es in der Feststellungsklage.

Keine Überwachung, keine Kontrolle und auch keine Prüfung

Der ehemalige Geschäftsführer der GTO habe kein System zur Überwachung und Kontrolle des besagten Mitarbeiters eingerichtet. Außerdem soll es der Ex-Geschäftsführer über Jahre hinweg versäumt haben, die Richtigkeit der Jahresabschlüsse dieses Mitarbeiters zu prüfen. Außerdem habe der früherer Geschäftsführer diesem Mitarbeiter umfassende Kontovollmachten eingeräumt und - für dienstliche Zwecke - eine Kreditkarte ausgehändigt haben, aber weder die Überweisungen noch die Verwendung der Kreditkarte jemals geprüft haben.

Feststellungsklage beim Landgericht Bayreuth

Hätte der damalige Geschäftsführer seine Pflichten auch nur annähernd erfüllt, wären die Untreuehandlungen wesentlich früher erkannt worden, heißt es in dem Schreiben der HWK Oberfranken weiter. Nachdem der ehemalige Geschäftsführer der GTO aber "in nicht unerheblicher Weise zu der Aufklärung des durch die Veruntreuungen entstandenen Schadens" beigetragen habe, sei versucht worden, mit ihm zunächst eine außergerichtliche Lösung zu finden. Das sei demnach jedoch erfolglos gewesen. Deshalb werde nun eine Feststellungsklage beim Landgericht Bayreuth eingereicht.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue von zwei Millionen Euro

Gegen den frühere kaufmännische Mitarbeiter der GTO ermittelt die Staatsanwaltschaft Hof wegen des Verdachts der Untreue. Er soll mit dem Geld private Ausgaben beglichen oder Geld auf sein Privatkonto umgeleitet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Nach derzeitigem Stand sei ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden.