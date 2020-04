Handwerkskammer fordert breites Wirtschaftsprogramm

Auch das zuletzt noch florierende Handwerk befürchtet inzwischen Betriebsinsolvenzen als Folge der Corona-Krise. Wie die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz am Dienstag mitteilt, würden bereits etliche Betriebe unter massiven Einbußen leiden.

Auch ostbayerische Betriebe zunehmend unter Druck

Bayernweit hätten bereits 71 Prozent der Unternehmen Umsatzrückgänge hinnehmen müssen, 49 Prozent melden demnach stornierte Aufträge. Auch wenn die Soforthilfen drohende Insolvenzen bisher in weiten Teilen abgefedert hätten, auf Dauer werde das nicht reichen, warnt Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Die Pandemie dauere an, der Druck auf die 38.000 Handwerksbetriebe in Ostbayern nehme zu.

Haber fordert Entlastungen für Betriebe und Investitionen

Deshalb fordert die Handwerkskammer ein umfangreiches Wirtschaftsprogramm, das den weiteren Prozess in der Corona-Krise flankieren und den Handwerkern Perspektiven bieten soll. Dieses Wirtschaftsprogramm soll laut Handwerkskammer beispielsweise eine beschleunigte öffentliche Auftragsvergabe möglich machen. Dabei müssten auch kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigt werden. Ziel sei es, dass Konsum und Investitionen angekurbelt werden. Bund, Länder und Gemeinden müssten jetzt antizyklisch Geld ausgeben, anstatt ihre Investitionen herunterzufahren. Neben einer Entlastung bei der Einkommensteuer fordert die Handwerkskammer einen schnellen und vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags. "Um die Liquidität der Unternehmen zu verbessern, muss man außerdem die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge rückgängig machen", sagt Georg Haber.