Handwerkskammer: Digitalisierung soll Nachwuchs begeistern

Die Handwerkskammer will die digitale Bildung ausbauen, um auf diesem Weg Schulabgänger für eine Ausbildung gewinnen zu können. Deshalb plant die Handwerkskammer eine Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS). Ziel sei es, kleine und mittlere Handwerksbetriebe mit Studierenden zusammenzubringen. Dazu solle eine Art Patenschaften-Modell geschaffen werden, sagt Walter Heußlein, Präsident der Handwerkskammer Unterfranken.

Nachfolgefrage hindert Digitalisierung

Was Heußlein vorschwebt, das sind zum Beispiel wissenschaftlich fundierte Standort- und Produktivitätsanalysen – das könnte eines Tages vielleicht sogar in Betriebsnachfolge durch Studierende münden. Denn gerade in Handwerksbetrieben, wo die Nachfolgerfrage drängend und offen ist, gibt es in Sachen Digitalisierung Nachholbedarf, sagt Heußinger.

Digitalisierung im Handwerk

Diese Frage ist bei der "Steinwelten GmbH" im Würzburger Stadtteil Versbach bereits geklärt. Seit mittlerweile 15 Jahren wird der Bildhauer- und Steinmetzmeister Josef Hofmann Senior von seinem Sohn Josef Hofmann Junior unterstützt. Die Digitalisierung sehen beide als Herausforderung an, die sie "mit Leidenschaft und einem gewissen Gründergeist" angehen, sagt der Senior. Die bisher größte Investition in die Digitalisierung ihres Familienbetriebs mit 18 Mitarbeitern ist ein sogenanntes 5-Achs-Bearbeitungszentrum, das in einer Werkhalle im Nachbarort Rimpar untergebracht ist. Die digitale Großmaschine zur Steinbearbeitung hat mehrere hunderttausend Euro gekostet, kann zwischen fast 70 Werkzeugen wechseln. "Eine Wunderwaffe", sagt Hofmann Senior.

Technologie als Motor für Nachwuchskräfte

Durch die Maschine sei der Betrieb in der Lage, individuelle Kundenwünsche zu einem vergleichsweise günstigen Preis zu erfüllen – von der aus einem Block Naturstein geschnittenen Outdoor-Küche bis zur historisch anmutenden Treppenstufe. Die Entwürfe entstehen als 3D-Modell, die Grobausarbeitung übernimmt die Maschine, Nachbearbeitung und Finish erfolgen per Handarbeit. Die Technologie im Betrieb sei am Hochschul- und Beamtenstandort Würzburg "eine der wenigen Chancen als Handwerker, jungen Leuten auf sich aufmerksam zu machen", sagt Josef Hofmann Senior. Es gebe immer noch "ein verstaubtes Image des Handwerks", das man durch Investitionen in Technologie aufbrechen brechen wolle. Nur so könne der Betrieb im Kampf um Lehrlinge und die Facharbeiter von morgen auf lange Sicht bestehen.