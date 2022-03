Handwerkermangel in Bayern bremst Energiewende aus

Eine Großbaustelle in Schweinfurt: Hier entsteht eine neue Berufsschule. Handwerker installieren darin Heizungs- und Lüftungssysteme. Ihr Chef ist Axel Feyh. Laut dem Geschäftsführer eines Schweinfurter Handwerksbetriebs werden moderne Gebäude immer energieeffizienter gebaut. Dadurch steige der Anteil an Gebäudetechnik. Für deren Installation und Wartung brauche man mehr Fachkräfte. "Wir benötigen ungefähr doppelt so viele Fachkräfte, um die Ziele der Energiewende in Deutschland zu schaffen", erklärt Feyh.

Handwerk leidet unter falschem Image

Hinzu komme, dass die Babyboomer-Generation Schritt für Schritt in Rente geht. Laut Feyh reißen diese Fachkräfte dann eine große Lücke. An Handwerkerinnen und Handwerkern mangele es auch deshalb, weil die Branche unter einem falschen Image leide: angeblich zu geringe Löhne für zu harte Arbeit. Aber dieses Image treffe nicht mehr zu, betont Feyh. Viele technische Hilfsmittel würden die körperlich anstrengende Arbeit erleichtern. Außerdem seien die Löhne gestiegen und würden sich auch weiterhin nach oben entwickeln. Zudem sieht Feyh im Handwerk die Viertagewoche kommen.

Fachkräfte durch Umschulung gewinnen

Ähnlich betrachtet es auch Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Ergänzend meint Paul, dass die Branche durch Umschulungen neue Fachkräfte gewinnen könne. Dies wäre beispielsweise für Personen interessant, die vom Stellenabbau betroffen sind.

Weitere Fachkräfte durch Zuwanderung aus dem Ausland

Auch Zuwanderung aus dem Ausland wäre eine Möglichkeit, um dem Handwerkermangel in Bayern entgegenzuwirken. Doch das Zuwanderungsgesetz lege die Hürden recht hoch. Nur vergleichbar qualifizierte Arbeitskräfte dürften nach Deutschland einwandern. Paul gibt dabei zu bedenken: "Da wir hier in Deutschland die weltweit höchste berufliche Qualifikation haben, ist es natürlich schwer, gleichwertig qualifiziert aus dem Ausland anzutreten." Nach Pauls Worten wären ergänzende Programme angebracht, die bereits im Ausland auf die Arbeitsstelle in Deutschland vorbereiten.

Eltern vom Handwerk überzeugen

Besonders wichtig sei es, den Nachwuchs für das Handwerk zu begeistern, teilte Sophia Saar von der Handwerkskammer für Unterfranken mit. Sie unterstützt unter anderem Jugendliche bei der Suche nach Ausbildungsplätzen. Die 26-Jährige geht aber auch an Schulen. Saar müsse nicht nur die Jugendlichen vom Handwerk überzeugen, sondern vor allem deren Eltern.

Viele Erziehungsberechtigte teilten die Ansicht, dass Handwerk zu schlecht bezahlt und körperlich zu anstrengend sei. In ihren Informationsgesprächen stellt sie immer wieder fest: "Wenn man den Eltern die ganze Bandbreite aufzeigt, die das Handwerk – oder allgemein eine Ausbildung – bietet, dann ist die Überraschung immer groß und in der Regel auch positiv."

Karriere im Handwerk mit Abitur und Studium

Neben den Mittel- und Realschulen besucht Saar auch Fachoberschulen und Gymnasien. Sie beobachtet, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler lieber ein Studium anstreben. Doch die Handwerksbranche biete interessante Karrieremöglichkeiten für alle. So könne man beispielsweise direkt nach dem Abitur ein duales Studium machen. Dabei laufen Ausbildung und Studium gleichzeitig ab.

Hightech und sicherer Arbeitsplatz im Handwerk

Auch Axel Feyh besucht Schulen. Als Firmenchef kann er vor den Klassen direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Den Schülerinnen und Schülern erklärt er: "Wir sind eigentlich der Lehrberuf zu 'Fridays for Future'. Wir machen die Energiewende." Zudem habe man im Handwerk immer einen sicheren Job.

Während zum Beispiel die Industrie Stellen ins Ausland verschiebe oder der Handel zunehmend ins Internet ausgelagert werde, benötige man immer Handwerker vor Ort. Überdies sei Handwerk auch "eine Form von Hightech". So würden beispielsweise Feyhs Anlagenmechaniker-Azubis nicht mehr als Erstes eine große Rohrzange in die Hand gedrückt bekommen, sondern ein Tablet.