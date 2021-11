Handtaschendieb in Kulmbach übersieht Kuvert mit Geld

Eine Rentnerin aus dem Landkreis Kulmbach hat wieder ihre gestohlene Handtasche und auch einen hohen Geldbetrag, der sich in einem Kuvert in der Tasche befand. Das Kuvert hatte der Dieb übersehen, teilte die Polizei mit.

Geldbeutel ohne Geld noch am selben Tag gefunden

Der Diebstahl in einem Kulmbacher Einkaufszentrum ereignete sich am Montag. Noch am selben Tag wurde der Geldbeutel, der sich in der Tasche der 77 Jahre alten Frau befand, aufgefunden. Allerdings ohne Bargeld und EC-Karte.

Kuvert mit Geld von Handtaschendieb übersehen

Einige Tage später entdeckte ein aufmerksamer Bürger die Handtasche in einem Mülleimer und gab sie bei der Polizei ab. Bei der laut Mitteilung "kriminaltechnischen Untersuchung" der Tasche tauchte ein Kuvert auf mit einem Geldbetrag im fünfstelligen Bereich. Dieses Kuvert hatte der mutmaßliche Dieb nicht entdeckt.

Die Polizei konnte die Tasche mit Kuvert der überglücklichen Rentnerin aushändigen. Sollte der Täter überführt werden, wartet auf ihn eine Anzeige wegen Diebstahls.