Handgranate zusammen mit Rüben ins Zuckerwerk transportiert

In der Zuckerfabrik Südzucker in Plattling ist am Samstagabend eine Handgranate entdeckt worden. Laut Polizei wurde der Sprengkörper offenbar zusammen mit den Zuckerrüben auf einem Feld aufgeladen und ins Werk transportiert.

Granate lag auf Förderband

Der Metalldetektor schlug bei der Granate an, die bereits auf einem Förderband lag. Ein Sprengkommando wurde noch am Abend zu Rate gezogen und konnte anhand Bildern der Handgranate Entwarnung geben. Von der Granate gehe keine Gefahr aus, hieß es. Der Sprengkörper wurde in Sicherheit gebracht und wird nun vom Sprengkommando entsorgt.

Immer wieder Bomben im Zuckerwerk

Laut Polizei Plattling komme es während der Rübenkampagne immer wieder einmal vor, dass Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg zutage gefördert werden und im Südzucker-Werk landen. Auch im jetzigen Fall musste die Produktion nicht eingestellt werden und konnte ganz normal weiterlaufen.