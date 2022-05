Handgranate beim Aufräumen gefunden: Einsatz fürs LKA

Eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg hat ein Hausbesitzer in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels bei sich gefunden. Der 65-Jährige hatte am seinen Geräteschuppen und die Waffe dort entdeckt, so die Polizei. Nähere Angaben zum exakten Fundort sind nicht bekannt.

Burgkunstadt: Handgranate enthält keinen Sprengstoff mehr

Die hinzugerufenen Beamten schickten zunächst ein Foto der Handgranate an die Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamts (LKA) nach München. Diese gaben schließlich Entwarnung. Die Granate habe nur noch aus einer Hülle bestanden, die keinen Zündstoff mehr enthielt. Ein LKA-Mitarbeiter aus München habe sich dennoch vor Ort ein Bild der Lage gemacht und die Granate anschließend mitgenommen.

Ein an der Scheune angrenzende Fußweg wurde vorsorglich abgesperrt und konnte für wenige Stunden nicht benutzt werden, so die Polizei.