Handgranate bei Bauarbeiten in Gerolzhofen gefunden

Aufregung in Gerolzhofen in der Nähe von Schweinfurt: Hier läuft am Mittwochnachmittag ein größerer Polizeieinsatz. Grund dafür ist eine Handgranate, die bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Post gefunden wurde.

Spezialteam soll Granate entschärfen und bergen

Wie die Einsatzzentrale der Polizei in Würzburg bestätigt, haben Beamte den umliegenden Bereich in der Bürgermeister-Weigand-Straße vorsichtshalber für den Verkehr gesperrt. Aktuell wird ein Spezialteam des Landeskriminalamts per Hubschrauber eingeflogen. Die Sprengmittel-Experten sollen die Granate, die im Innenhof des Grundstücks liegt und keinen Bügel mehr besitzt, entschärfen und bergen.