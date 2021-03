Handgeschöpfte Osterkerzen: der Würzburger Kerzenmacher

Wer in der Würzburger Innenstadt die Werkstatt von Martin Schenk betritt, fühlt sich um Jahrzehnte zurückversetzt. Seit 1750 stellt der Familienbetrieb Kerzen her. Und so wie seine Vorfahren nutzt Martin Schenk eine alte Technik.

Kerzen von der Rolle

Große Zugmaschinen ziehen den Docht durch ein Wachsbad. Mit jedem Durchgang erhält die Kerze eine dünne Schicht mehr. Wachsziehen nennt sich diese Technik. Kerzen werden auch gepresst und lassen sich so günstiger herstellen. „Diese brennen aber nicht so lange und schön“, meint Wachsziehmeister Martin Schenk. Der lange Kerzenstrang hat nach fast zwei Stunden einen Durchmesser von 21 Millimetern und wird in kleine Kerzenstücke geschnitten.

Handwerk mit Tradition

In der neunten Generation führt Martin Schenk den Familienbetrieb. 1750 wurde er gegründet. Ein paar hundert Meter weiter hat damals Balthasar Neumann die Würzburger Residenz gebaut. Am 16. März 1945 brannte die Kerzenwerkstatt in der Bombennacht nieder. Übrig blieb nur ein vier Mann hoher Dampfkessel, weil er mit Wasser gefüllt war. Martin Schenks Großvater hat nach Kriegsende den Betrieb rund um diesen Dampfkessel wiederaufgebaut.

Ostern beschert viele Aufträge

Zur Kundschaft gehören viele Kirchen. An Ostern sind besonders große Kerzen gefragt. Dünne Kerzen werden dazu immer wieder mit Wachs übergossen. Um die Verzierungen kümmern sich vor allem seine Mutter und Schwester. Aus Wachsplatten schneiden sie Lämmer, Kreuze und Flammen und verzieren damit kunstvoll die Kerzen.

Kerzen für jeden Anlass

Kerzen gibt es in der kleinen Wachswarenfabrik für vieles im Leben: Taufe, Kommunion, Hochzeit, Jubiläum. Auch Friedhofslichter hat Martin Schenk im Sortiment. Beliebt ist auch die Kerze "Gott schütze uns vor Corona". Für liturgische Zwecke müssen die Kerzen zehn Prozent Bienenwachs enthalten.

Kerzen aus Bienenwachs

Martin Schenk ist zugleich Imker und hat 50 Völker. Bei der Honigernte bleibt Bienenwachs zurück und das nutzt der Kerzenmacher. Die Kerzen aus Bienenwachs zieht er allerdings nicht mit den großen Maschinen, sondern in reiner Handarbeit. Wenn das Ostergeschäft vorbei ist, startet die Weihnachtsproduktion. Martin Schenk macht auch Christbaumkerzen.