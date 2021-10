Handbremse vergessen: Geparktes Auto in Haßfurt landet im Main

In Haßfurt musste die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag (21.10.2021) ein Auto aus dem Main ziehen. Beim Abstellen hatte der Besitzer der Polizei zufolge weder den Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. So war der unbemannte Wagen vom abschüssigen Parkplatz in den Main gerollt.

Unachtsamkeit und Wind brachten Auto vermutlich ins Rollen

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein junger Mann sein Fahrzeug in Haßfurt um die Mittagszeit auf dem öffentlichen Parkplatz am Fischerrain in der Nähe der Waldorfschule parken. Nach dem Abstellen verließ er das Auto, jedoch ohne es gegen mögliches Wegrollen zu sichern. Er hatte keinen Gang eingelegt und auch vergessen, die Handbremse anzuziehen. Nach kurzer Zeit machte sich das Auto selbständig. Sicherlich half auch das Unwetter mit den starken Windböen an dem Tag dazu - und das Fahrzeug geriet ins Rollen, stürzte rückwärts über die Böschung und landete im Main.

Auto trieb in das Haßfurter Hafenbecken

Der Autobesitzer fand seinen Wagen, als es in den Schutzhafen trieb und dabei langsam voll Wasser lief. Die alarmierten Rettungskräfte, Wasserschutzpolizei, Polizei Haßfurt sowie die Feuerwehren aus Haßfurt und Zeil kümmerten sich um die Bergung des Fahrzeugs. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Aufgrund des hohen Eigenschadens und des geringen Verschuldens des Fahrers verzichtete die Polizei aus Verhältnismäßigkeitsgründen auf ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Einsatzkräfte mehr als zwei Stunden beschäftigt

Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte mehr als zwei Stunden, so die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt . Sie war mit fünf Fahrzeugen und knapp 15 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Wasserwacht, ein Fahrzeug der Feuerwehr Sand, die Polizei und das Wasserwirtschaftsamt.