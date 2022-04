Hamsterkäufe: Getreidemühle verkauft dreimal soviel Mehl

Der Krieg in der Ukraine beeinflusst aktuell unser Kaufverhalten. Doch diesmal ist es kein Toilettenpapier – vor allem Öl ist gefragt. Und: Mehl! Den Run merken auch kleine regionale Läden, wie der Mühlenladen Schaub in Volkach am Main (Landkreis Kitzingen).

Mühlenladen am Limit

Ludwig Lippert ist Müller und Inhaber des angeschlossenen Mühlenlandens. Gegenüber BR24 betont Lippert, dass er in den letzten Wochen kaum dazu komme, Aufträge abzuarbeiten. Er habe schon die Öffnungszeiten des Ladens verkürzt, um Mehl zu mahlen. Denn die Nachfrage ist explodiert: Zwei Tonnen Mehl gehen aktuell täglich über den Tresen seines Ladens. Normalerweise sind es 600 Kilogramm. "Man arbeitet ja gerne und wenn viel los ist, dann macht das ja auch Spaß. Aber irgendwann muss man es auch schaffen können – man braucht ja auch mal Ruhephasen", klagt Lippert.

Getreideversorgung gesichert

Dabei ist Hamstern gar nicht notwendig, denn es gibt genug Getreide. Bauernpräsident Joachim Rukwied sieht trotz des Russland-Ukraine-Konflikts Deutschlands Versorgung mit Getreide für 2022 gesichert. "Wir leben in einer sogenannten Gunstregion für Getreideanbau und der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch", sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Auch Lippert bezieht sein Getreide regional aus einem Umkreis von 30 Kilometern. "Auch große Mühlen haben die Möglichkeit regional einzukaufen, da Deutschland ausreichend versorgt ist", betont der Müller aus Volkach.

"Hamstern" nicht nötig

Das Problem sei nicht, dass es kein Mehl gäbe, sondern dass durch das "Hamstern" die Lieferanten nicht hinterherkommen, glaubt Lippert: "Wenn jeder das kaufen würde, was er benötigt, dann würden wir keine Engpässe haben. Hamster ist absolut nicht nötig!"