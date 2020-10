Verkauf von WC-Papier und Mehl steigt: Leute hamstern wieder

Mit den stark steigenden Corona-Zahlen zieht auch die Nachfrage nach Toilettenpapier wieder deutlich an. In der vergangenen Woche wurde mit einem Absatzplus von 90 Prozent fast doppelt so viel WC-Papier verkauft wie im Durchschnitt vor Ausbruch der Pandemie, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Auch andere Hygieneartikel waren demnach stark nachgefragt. Der Absatz von Desinfektionsmittel lag demnach knapp 73 Prozent über dem Vorkrisen-Schnitt, bei Seife betrug das Absatzplus gut 62 Prozent. Die Nachfrage nach beiden Produkten sei aber auch während des Sommers "leicht überdurchschnittlich" gewesen, wie die Statistiker betonen.

Absatz von Hefe und Mehl wieder gestiegen

Im Lebensmittelbereich hatte sich das Verbraucherinteresse unterdessen wieder normalisiert - nun aber scheinen Kunden zum Teil wieder auf die bereits aus dem Frühjahr bekannten Hamsterkäufe zu setzen. So stieg der Absatz von Hefe den Angaben zufolge um gut ein Drittel (34,8 Prozent) verglichen mit dem Vorkrisen-Durchschnitt, bei Mehl war es mehr als ein Viertel (28,4 Prozent).

"Die Politik und Wirtschaftsverbände sehen die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs unterdessen als gesichert und appellieren an die Bevölkerung, von 'Hamsterkäufen' abzusehen", betonte das Statistikamt nun.

Unterfränkischer Papierhersteller fährt teils Sonderschichten

Auch aus Sicht des Hygienepapierherstellers Fripa aus dem unterfränkischen Miltenberg gibt es für das Hamstern von Toilettenpapier keinen Anlass. "Deutschland ist mit Hygienepapier sehr gut versorgt, die Lieferketten funktionieren", sagte Verkaufsleiter Jürgen Fischar am Dienstag der dpa. Die Verbraucher müssten sich keine Sorgen machen, Produzenten wie Fripa, Essity und Sofidel arbeiteten auch in der Pandemie. "Es wird keine Unterversorgung geben, solange sich der Verbraucher normal verhält." Fripa fahre derzeit mit seinen etwa 450 Mitarbeitern teils Sonderschichten, um den Bedarf zu decken.

"Ähnliche Situation wie im März"

Er sehe aber bereits hier und da, dass in den Märkten Hygieneartikel verstärkt gekauft würden, sagte der Verkaufsleiter. "Wir haben eine ähnliche Situation wie im März." Zu Beginn der Corona-Krise waren die Umsätze mit Toilettenpapier in Drogerien und größeren Supermärkten rasant in die Höhe geschnellt. Auch bei Fripa sei die Nachfrage gestiegen. Um wie viel, wollte Fischar nicht sagen.

Trotz WC-Papier-Rationierung: Einzelhandel gibt Entwarnung

Der Einzelhandel gibt erst einmal Entwarnung, auch wenn etwa in Drogerien wieder Schilder hängen, dass pro Haushalt nur noch zwei Packungen Toilettenpapier gekauft werden dürfen. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken. Fast zwei Drittel (64 Prozent) schlossen derartige Hamsterkäufe dagegen ausdrücklich aus.

Bitte keine Hamsterkäufe: Politiker appellieren an Verbraucher

Auch Politiker versichern immer wieder, die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs sei gesichert und appellieren an die Verbraucher, keine Hamsterkäufe zu tätigen.

So forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) dazu auf, trotz der steigenden Zahl von Corona-Infektionen keine größeren Mengen einzukaufen als sonst. "Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund", sagte sie am Montag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) beruhigte: "Die Lieferketten funktionieren - das gilt nach wie vor." Die Verbraucher müssten "sich keine Sorgen machen", was die Versorgung des Einzelhandels betreffe.

Leere Regale zu Beginn der Corona-Pandemie

Zu Beginn der Corona-Pandemie im März und April war es in einzelnen Supermärkten zu leeren Regalen gekommen. Kunden griffen verstärkt vor allem zu Hygieneartikeln wie Toilettenpapier sowie zu Konserven, Nudeln oder Mehl. Viele Geschäfte erlaubten deshalb nur noch den Kauf haushaltsüblicher Mengen.