Hammerwurf in Erlangen: Verbindung zu Radweg-Mord in Bayreuth?

Vor gut einem Monat hat sich der ungeklärte Mord auf einem Radweg in Bayreuth gejährt. Nach wie vor sucht die Polizei nach Hinweisen zu dem Vorfall, bei dem ein 24-Jähriger erstochen wurde. Derzeit prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Mord und einem aktuellen Vorfall aus Erlangen. Der Grund: die Tatwaffe, die in Erlangen benutzt wurde.

Mann wirft Hammer auf Radfahrer in Erlangen

Am späten Dienstagabend hatte ein Mann im Stadtteil Alterlangen einen Hammer in Richtung eines Radfahrers geworfen und ihn dabei nur knapp verfehlt. Der 16-jährige Radfahrer war gegen 22.40 Uhr im Bereich der Wöhrmühle in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er an einem Fußgänger vorbeifuhr, drehte dieser sich plötzlich um und warf laut Polizeiangaben einen Vorschlaghammer in Richtung des Radfahrers. Der 16-Jährige konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Der Mann nahm den Hammer wieder an sich und setzte seinen Weg in Richtung Innenstadt fort. Nach einem Notruf fahndeten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nach dem Unbekannten und konnten ihn schließlich am Hugenottenplatz festnehmen. Weil sich der 33-jährige Tatverdächtige der Polizei zufolge offenbar in einem Ausnahmezustand befand, kam er in eine psychiatrische Fachklinik.

Soko Radweg: Ermittler prüfen Verbindung zu Mord in Bayreuth

Da auch beim bisher ungelösten Mordfall an Daniel W. aus dem August 2020 ein Hammer auf einem Radweg gefunden worden war, setzte sich die Polizei Erlangen mit der Soko Radweg in Bayreuth in Verbindung. Ein möglicher Zusammenhang werde nun geprüft.