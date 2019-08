Hammer statt Handy: Kinder bauen Hüttendorf in Waldbüttelbrunn

Seit knapp zwei Wochen ist die große Wiese am Sumpfler in Waldbüttelbrunn ein Experimentierfeld für junge Handwerker und Baukünstler. 120 Kinder von sechs bis 13 Jahren nehmen dort am diesjährigen Ferienhüttendorf der Gemeinde teil - ein Programmangebot, bei dem sich Kinder "im Freien ausleben und sich auch mal mit dem Hammer auf den Finger hauen können", sagt Gemeindejugendpfleger Michael Langenhorst. Der Sozialpädagoge übernimmt mit Helfern die Tagesbetreuung während der zwei Wochen.

Kinder verdienen sich Baumaterial beim Müllsammeln

Ein Dutzend Holzhütten haben die Kinder aus Paletten und Schwartenbrettern gebaut. Jeder Gruppe ist einer der Betreuenden zugeordnet. Die stehen mit Rat und auch mal mit Tat zur Seite, halten sich aber ansonsten zurück. Denn aktiv werden sollen vor allem die Kinder: von der Planung der Hütte bis zum Umgang mit Hammer und Säge - und auch den Bedarf an Materialien müssen sie im Blick behalten. Bretter und Nägel sind mit einer "Hüttenwährung" in Form von Goldtalern zu "kaufen". Ihren Grundstock an Talern können die Kinder aufstocken, etwa beim Nägelsuchdienst oder beim Müllsammeln auf dem Gelände. Streitigkeiten in der Gruppe kosten dagegen einige Taler.