Hammelburg: Zwei 16-Jährige wegen Brandstiftung angezeigt

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat der Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine Anzeige gegen zwei 16-Jährige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung zur Prüfung vorgelegt. Der Kriminalpolizei Schweinfurt zufolge sollen die Jugendlichen für eine Brandstiftungsserie in Hammelburg verantwortlich sein.

250.000 Euro Schaden durch das Feuer

In der Nacht auf den 23.08.2019 sind mehrere Fahrzeuge in der Hammelburger Innenstadt in Brand gesteckt worden. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Polizei Hammelburg und der Kriminalpolizei Schweinfurt konnten zwei Jugendliche ausfindig gemacht werden, die für die Taten verantwortlich sein sollen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!