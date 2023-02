Hammelburg: Europa-Preis für Wohnmobilstellplatz

Der Wohnmobilstellplatz Forellenhof Reuß in Hammelburg wird mit dem DCC Europa-Preis für Stellplätze ausgezeichnet. Das bestätigte der Deutsche Camping-Club (DCC) auf Anfrage von BR24. Der Preis wird am 24. Februar auf der Reise- und Campingmesse in Essen verliehen. "Für uns war das eine Überraschung, wir freuen uns sehr", so Stellplatzbetreiber Karl-Heinz Reuß zu BR24. Er und seine Frau Jutta hätten viel Geld und Herzblut in den Stellplatz investiert, da freue man sich natürlich über so eine Auszeichnung. Seit 2011 betreibt das Paar den Stellplatz gemeinsam. Zunächst hatten die beiden mit wenigen Stellplätzenen angefangen und dann immer mehr aufgestockt.

Lamas, Ziegen und Hühner

Der DCC verleiht seit 1996 jährlich den Europapreis für Campingplätze. Er geht pro europäisches Land nur an einen Campingplatz und seit 2020 gibt es die Kategorie Stellplätze. Allerdings wird nur ein Stellplatz in Deutschland ausgezeichnet, nicht in den anderen europäischen Ländern. "Besonders ist, dass der Forellenhof Reuß auch Caravans mit auf dem Platz lässt und man von dem Stellplatz eine tolle Aussicht auf das Saaletal hat", so Viktoria Groß, Pressesprecherin des DCC. Zudem gibt es auf dem Platz unter anderem Lamas, Ziegen, Schweine und Esel, die man besuchen kann. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt, auf dem Gelände gibt es eine Ausflugsgaststätte mit Terrasse und Biergarten. Weiterer Pluspunkt sei, dass eine Stellplatzreservierung nicht notwendig sei.

Betreiber erhalten Pokal und Schild

Der Stellplatz der Betreiberfamilie Reuß liegt mitten in der Natur und bietet Raum für 76 Reisemobile oder Gespanne. Seit vergangenem Jahr gibt es auch fünf Mobilehomes auf dem Gelände. Der Betreiber erhält am 24. Februar eine Urkunde, einen Glaspokal und ein Schild, um die Auszeichnung am Stellplatz kenntlich zu machen.