Hammelburg: bislang eine Wohnungsdurchsuchung nach Brandstiftung

Wie Kathrin Thamm vom Polizeipräsidium Unterfranken dem Bayerischen Rundfunk gegenüber sagte, wurde bei der Durchsuchung mögliches Beweismaterial sichergestellt und an das Landeskriminalamt (LKA) weitergeleitet. Eine Festnahme habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen würden weitergehen.

In der Nacht zum 23. August waren in Hammelburg insgesamt zwölf Fahrzeuge durch gelegte Brände beschädigt worden. Fast im Minutentakt gingen Notrufe ein. Auch angrenzende Gebäude wurden durch den Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 250.000 Euro.

Eine Großfahndung, an der mehrere Streifen, ein Hubschrauber und Hunde beteiligt waren, verlief ergebnislos. Am 29. August hatten Polizeibeamte Anwohner befragt.