Hamburger Prachtorgel soll in Oberfranken ihren Klang entfalten

Die Orgel der Hamburger Laeiszhalle soll künftig in einer Kirche in Oberfranken erklingen. Das 1951 gebaute Instrument werde für einen symbolischen Preis an die Evangelisch-Lutherische Dekanatskirche Peter und Paul in Münchberg im Landkreis Hof abgegeben, teilt die Hamburger Kulturbehörde mit. Das Konzerthaus in der Hansestadt erhält einen Neubau.

Orgel nicht für Konzertsaal geeignet

Hintergrund sei, dass das von Rudolf von Beckerath als Kirchenorgel erbaute Instrument mit der anspruchsvollen Konzertsaalakustik nicht gut zurechtkam. Die Orgel blieb nach Angaben der Behörde bei Klang und Qualität in der Laeiszhalle hinter dem zurück, was sie in einem Kirchenraum entfalten könnte. Sie sei daher kaum noch genutzt worden.

Bessere Klangentfaltung in der Kirche

Die Münchberger Kirchengemeinde bringt den Angaben zufolge für den Ab- und Wiederaufbau einen Betrag von mehreren Hunderttausend Euro auf. Die Laeiszhalle bekomme im Zuge einer Generalsanierung eine neue Orgel für zwei bis drei Millionen Euro. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) äußerte sich zufrieden über die Lösung. "Nach Meinung aller Experten kann die Orgel in der Kirche endlich ihre ganze Qualität entfalten. Zugleich eröffnet sich für die Laeiszhalle eine neue Perspektive."

Münchberg freut sich auf die neue Orgel

Pfarrer Christian Höllerer von der Dekanatskirche Peter und Paul sagte, Sachverständige, Orgelbauverein und Kirchenvorstand arbeiteten seit der Kirchensanierung auf eine neue Orgel hin. "Ich bin begeistert, dass mit dem Instrument aus der Laeiszhalle die ursprünglichen Vorstellungen des Neubaus weit übertroffen werden können."

Mit Material von dpa.