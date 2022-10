Leonhardiritt in Unterliezheim: Das steckt hinter der Tradition

Schon am Samstag wurden die Pferde für den Leonhardiritt hübsch gemacht: Waschen, putzen, Hufe fetten - damit das Fell auch schön glänzt beim Umzug der insgesamt 120 Tiere am Sonntag. Dafür strömen traditionell mehrere tausend Besucher nach Unterliezheim, ein kleines Dorf im schwäbischen Landkreis Dillingen - und dort gab es heuer etwas ganz besonders zu feiern.

Leonhardi-Jubiläum in Unterliezheim

Seit genau 30 Jahren wird der Brauch des Leonhardiritts nämlich im schwäbischen Unterliezheim gefeiert. Denn dort steht eine große Wallfahrtskriche, die dem heiligen Leonhard geweiht ist. Er gilt in der katholischen Kirche unter anderem als Schutzpatron der Nutztiere in der Landwirtschaft - und das waren vor Traktoren, Landmaschinen und Co. hauptsächlich Pferde.

Woher stammt die Tradition?

Begründet wurde der Brauch rund ums Pferd im Mittelalter: Erste Aufzeichnungen darüber stammen aus dem 15. Jahrhundert, besonders verbreitet sind Leonhardiritte im bayerischen Oberland, im Tölzer Land und in Westösterreich.

In Unterliezheim geht der Brauch auf die St.-Leonhards-Kirche zurück, die im 18. Jahrhundert ein beliebter Wallfahrtsort war. Aus dieser Tradition entwickelten sich die Leonhardiritte, die bis in die 1960er Jahre in Unterliezheim stattfanden. Mit der zunehmenden Industrialisierung der Landwirtschaft verschwanden jedoch die Pferde als Nutztiere - und damit auch die Leonhardiritte. In den 1990er Jahren entschieden die Unterliezheimer schließlich, die Tradition der wieder zu beleben.

Eigentlich wäre erst der 6. November der Gedenktag des Heiligen, der aus dem heutigen Frankreich stammt, doch die Leonhardiritte finden traditionelle schon ab Ende Oktober statt. Dem Gedenktag wird übrigens auch meteorologische Vorhersagepräzision zugeschrieben: "Wie's Wetter an Lenardi ist, bleibt's bis Weihnachten gewiss", lautet eine Bauernregel.

Segen für die Pferde, Spektakel fürs Publikum

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Sonntag zum ersten Mal wieder der Leonhardiritt im schwäbischen Unterliezheim statt. Die Traditionsveranstaltung ist bis über die Grenzen des Landkreises Dillingen hinaus bekannt und lockte auch dieses Mal wieder tausende Besucher in den kleinen Ort. Daran gibt es auch Kritik, beispielsweise von Tierschützern.

Weil es bei der Veranstaltung schwerpunktmäßig um die Tiere gehen soll, wurden sie im Namen des heiligen Leonhard beim Festgottesdienst am Vormittag von Augsburgs Bischof Bertram Meier gesegnet. Am Nachmittag zogen die Pferde dann mit ihren 120 Reiterinnen und Reitern und rund 30 festlich geschmückten Kutschen durch den Ort.