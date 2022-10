"Panische Angst vor Rückführung": Ein Jahr Abschiebehaft in Hof

Eine Gruppe von Männern Mitte 20 spielt Basketball, nebenan im Fitnessraum machen drei junge Frauen mit einer Sportlehrerin Dehnübungen. Eigentlich ganz normale Szenen aus dem Leben junger Menschen – wenn da nicht Gitter vor den Fenstern und Stacheldraht auf den hohen Betonmauern wären, die sie umgeben. Die Frauen und Männer befinden sich im Abschiebegefängnis in Hof, das vor genau einem Jahr am Hofer Stadtrand seinen Betrieb aufgenommen hat.

Hofer Abschiebegefängnis nicht voll ausgelastet

Die bisherige Bilanz für Bayerns größte Einrichtung dieser Art, die rund 80 Millionen Euro gekostet hat, ist ausbaufähig. Das Abschiebegefängnis in Hof sei zu teuer, kritisierte kürzlich der "Bund der Steuerzahler". Und es sei zu wenig ausgelastet: Von den 150 Haftplätzen (16 für Frauen, 134 für Männer) war nach Angaben des Bayerischen Justizministeriums im März etwa ein Viertel belegt, inzwischen sind mit 92 Inhaftierten knapp zwei Drittel belegt.

"Der Bedarf ist momentan nicht so groß", sagt Maria Anna Kerscher. Sie leitet die Abschiebehafteinrichtung und das direkt danebenliegende reguläre Gefängnis in Hof. Kerscher zieht dennoch eine durchaus positive Bilanz: "Es war ein Jahr des Lernens", sagt die Anstaltsleiterin. "Wir konnten das Personal fortbilden nebenher – auch ein Vorteil, wenn das Haus nicht gleich ganz voll ist."

Abschiebehäftlinge müssen Handys abgeben wie Strafgefangene

Bei einem Rundgang mit BR24 gibt es Einblicke in den Alltag der Abschiebehäftlinge. Presse-Interviews sind nicht möglich. Genauso wie Strafgefangene müssen die Inhaftierten ihre Handys abgeben, aber sie können über ein Anstaltstelefon eine Stunde täglich mit Verwandten und Freunden telefonieren.

Von 9 bis 19 Uhr sind die Hafträume aufgeschlossen. Neben den 54 Vollzugsbeamten kümmert sich ein 20-köpfiges Team aus Sozialpädagogen, Psychologen, Seelsorgern, Krankenpflegern und Ärzten um die Geflüchteten – und eine Gruppe von Ehrenamtlichen. Sie haben extra den Verein "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" gegründet und bieten zweimal pro Woche kostenlose Rechtsberatung an.

Grund für Inhaftierung: Kein Aufenthaltsrecht für Deutschland

"In Abschiebehaft sitzen keine Strafgefangene, sondern Menschen, die kein Aufenthaltsrecht haben für Deutschland. Das ist der einzige Grund, warum sei inhaftiert werden." Hanna Keding, Vorsitzende des Verein "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft"

Der Verein kritisiert, dass das Abschiebegefängnis in Hof überhaupt gebaut wurde. Integration sollte schließlich das Ziel sein – nicht Abschiebung. "Was hätte man für diese 80 Millionen Euro nicht alles machen können", fragt beispielsweise Nanne Wienands, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. "Es ist unglaublich, was wir uns es kosten lassen, wertvolle Menschen abzuschieben, die vielleicht schon eine Arbeit hier haben. Und die dann nicht wissen, was mit ihnen nach ihrer Abschiebung passiert."

Große Ängste unter Abschiebehäftlingen

Oft werden die Betroffenen gleich nach der Grenze festgenommen. Die meisten können kein Deutsch und verstehen die Haftbeschlüsse nicht. Wegen Corona werden sie dann zunächst für fünf bis zwölf Tage in einem Einzelzimmer im Abschiebegefängnis isoliert. Viele würden erst danach von den Ehrenamtliche mehr erfahren.

Hanna Keding vom Verein "Hilfe für Menschen in Abschiebehaft" erlebt große Ängste: "Vor mir sind Leute in die Knie gefallen, haben mich angebettelt, ich möge ihnen helfen. Ich habe mit Leuten gebetet. Ich habe Frauen umarmt, die dieses Nähe gebraucht haben und dieses Wissen, dass es noch jemand gibt, der solidarisch ist und einfach zuhört."

Das kleine Team um Hanna Keding vermittelt immer wieder auch Anwälte. Finanziert werden diese über Spenden vom Jesuiten-Flüchtlingsdienst in Nürnberg. Jesuitenbruder Dieter Müller ist seit einem Vierteljahrhundert in der Flüchtlingsberatung, kommt Woche für Woche zu Menschen in die Abschiebeeinrichtungen in Eichstätt, Erding und Hof.

Flüchtlingsberatung fordert Pflichtverteidiger für Insassen

Wann und wie Anwälte zum ersten Mal mit den Häftlingen Kontakt aufnehmen können, ist ein großes Diskussionsthema. Jesuitenbruder Müller und die Hofer Ehrenamtlichen kritisieren, dass von den Haftanstalten keine Faxe der Anwälte für die Vollmachten zugelassen werden, sondern Briefe vorgeschrieben sind. "Das verzögert die Abschiebehaft. Und jeder Tag rechtswidrige Haft ist zu viel", so Dieter Müller.

In etwa 50 Prozent der Fälle, die von Anwälten überprüft werden, hätten Gerichte festgestellt, dass die Abschiebehaft rechtswidrig war. Etwa weil Eltern inhaftiert wurden, oder das Verfahren zu lange gedauert hat. Eine alarmierende Zahl, so Bruder Müller. Deshalb fordert der Jesuiten-Flüchtlingsdienst zusammen mit 50 anderen Organisationen wie Amnesty International, Diakonie oder Caritas bundesweit Pflichtverteidiger für Abschiebehäftlinge. Es gehe hier um das Grundrecht auf Freiheit, betonen Müller und Keding. Was für Strafgefangene und U-Häftlinge vorgeschrieben ist, müsse auch für Menschen in Abschiebehaft gelten, schließen sie sich der bundesweiten Forderung an.

Arbeit von Ehrenamtlichen zeigt Wirkung

Zurück zu Bilanz der Haftanstalt in Hof: Hier waren im ersten Jahr rund 750 Flüchtlinge inhaftiert. Durchschnittlich blieb jeder Einzelne von ihnen 24 Tage. Der Großteil wurde abgeschoben – im laufenden Jahr wurden in Bayern insgesamt rund 1.400 Geflüchtete abgeschoben – in ihre Heimatländer oder in sogenannte sichere Drittstaaten in der EU, wo sie zum ersten Mal registriert wurden. Ein Viertel der Häftlinge wurde aber auch wieder entlassen, so wie etwa Reza Mortezai.

Der junge Mann aus dem Iran war eigenen Angaben zufolge bereits in seiner Heimat vom Islam zum Christentum konvertiert. Weil ihm in der islamischen Republik Iran dafür die Todesstrafe drohte, sei Mortezai nach Deutschland geflohen. Auch acht Jahre nach seiner Ankunft ist er hier nur geduldet. Am 19. September wurde er in seiner Unterkunft in Arzberg im Landkreis Wunsiedel festgenommen.

Ehrenamtliche schalten Innenminister Herrmann ein

Drei Tage zuvor war die 22 Jahre alte Mahsa Amini nach einer Festnahme durch die Sittenpolizei in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Bei den darauffolgenden Protesten sind bislang mehr als 140 Demonstranten durch staatliche Gewalt getötet worden.

In dem Hofer Abschiebegefängnis habe er panische Angst vor einer Rückführung in den Iran gehabt, so Mortezai. Die ehrenamtlichen Unterstützer in Arzberg schalteten Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein. Nach drei Tage kam Mortezai wieder frei. Und hat nun die Erlaubnis für eine Ausbildung erhalten.