100 Jahre Caritas in Unterfranken

"100 Jahre Caritas" - für das Jubiläumsjahr waren viele Feste in Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und Beratungsstellen geplant. Wegen der Corona-Pandemie fallen alle Feierlichkeiten aus. Was die Hilfe anbetrifft, ist nichts gestrichen worden - im Gegenteil, die Helferinnen und Helfer sind derzeit stark gefordert. Die Rettungsassistenten vom Malteser Hilfsdienst leisten in Würzburg trotz der hohen Ansteckungsgefahr Hilfe. Pflegekräfte der Sozialstation Mellrichstadt tragen Schutzanzüge bei Hausbesuchen bei infizierten Patienten. Und bei der Telefonseelsorge in Aschaffenburg rufen zahlreiche Menschen an – viele sorgen sich um Gesundheit, Arbeit und Existenz.

Was ist die Caritas?

Die Caritas ist ein gemeinnütziger Verein. Ihr Hauptsitz für das Bistum Würzburg liegt in Würzburg. In Unterfranken arbeiten mehr als 17.000 Frauen und Männer für die Caritas. Gemeinsam packen sie mit über 20.000 Ehrenamtlichen an. Von der Beratung werdender Mütter und Väter bis hin zur Begleitung sterbender Menschen und deren Angehörigen – Mitarbeitende der Caritas begleiten Menschen in allen Lebensphasen.

"Dort wo wir eine Not sehen, da müssen wir handeln. Und wir handeln nicht nur dann, wenn sich ein Geschäft, ein Profit abzeichnet. Sondern wir handeln dann, wenn es die Not des Menschen erforderlich macht - auch wenn wir dafür nichts bekommen. Im Gegenteil, wenn wir - wie bei vielen Diensten - sogar Geld mitbringen." Clemens Bieber, Vorsitzender Caritasverband Diözese Würzburg

Seit 20 Jahren gibt es die Caritasstiftung. Mehrere 100.000 Euro flossen beispielsweise in die Berufsfachschule für Logopädie und den Aufbau eines Kinder-Palliativteams der Malteser in Unterfranken. Beiträge unterstützen auch die Begleitung von Flüchtlingen. Neben Diensten und Einrichtungen der Kirche wird auch Einzelpersonen bei Bedarf finanziell geholfen. Dazu müssen sie einen Antrag stellen. Beim Ausfüllen hilft zum Beispiel die Beratungsstelle für Schwangere.

Caritas Leitspruch: "Not sehen und helfen"

Schicksalsschläge, Krankheiten und Krisen können Menschen aus ihrer gewohnten Lebensbahn werfen. So erging es auch Thomas Bieger. Der Familienvater arbeitete als Kaufmann in einem Großkonzern, als er an Depression und Schizophrenie erkrankte. Er verlor seine Arbeit, der Kontakt zur Familie brach ab - und er stand allein auf der Straße. Als Obdachloser fand er Zuflucht im Landkreis Rhön-Grabfeld und lebt hier seit drei Jahren auf dem Simonshof der Caritas. Für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten gibt es hier auch ein Pflegeheim. Von der Geburt bis zum Tod - die Caritas will sich für Menschen in Not einsetzen.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!