13-jähriger Bayreutherin gelingt Sensationsfoto seltenen Vogels

Vogel-Fotografie als neues Hobby im Lockdown

Jana Hager hat die Naturfotografie während des Lockdowns für sich entdeckt. Die Gymasiastin wohnt unweit des LBV-Geländes Lindenhof, wo ihr das Sensationsfoto des Halsbandschnäppers gelungen war. Dass ihre Mutter Biologin ist und Schmetterlinge kartiert, hat bei ihrem neuen Hobby sicherlich eine Rolle gespielt. Der Mutter gehört auch die Kamera mit dem langen Objektiv, mit der Jana fast täglich loszieht. "Wir haben ausgemacht, dass die Kamera mir gehört, die Fotos ihr", lacht Anja Hager.

Beim Landesbund für Vogelschutz besucht Jana seit vielen Jahren die Gruppentreffen für Kinder und Jugendliche. Ihre ehemalige Betreuerin Andrea Tornow von der "Rasselbande" blättert im LBV-Magazin "Vogelschutz", das Jana und ihrem Foto eine ganze Seite widmet. "Ich platze fast vor Stolz", sagt die Erzieherin. "Ich hätte das nie gedacht. Wir haben uns vor dem Lockdown eigentlich mehr mit Fledermäusen beschäftigt."

Späte Rückkehr aus Afrika: Nistplätze sind schon belegt

Halsbandschnäpper kommen in östlichen Europa und im nördlichen Asien vor. Die größten Populationen sind in Rumänien und in der Ukraine bekannt. In Bayern gibt es laut LBV zwischen 1.200 und 2.200 Brutpaare. Der Halsbandschnäpper wird in Bayern und Deutschland auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten als gefährdet eingestuft. Ihre Nester bauen Halsbandschnäpper in Baumhöhlen oder Nistkästen, gerne in Laubwäldern, wo von Mai bis Juli gebrütet wird. Das Problem: Wenn sie aus Afrika zurückkehren, sind die wenigen geeigneten Höhlen oft schon besetzt. Naturschutzverbände oder Förster rufen deshalb dazu auf, Nistkästen anzubringen.

Besser als Schule: Vögel beobachten

Im Lindenhof ist Jana mittlerweile einen der beiden Beobachtungstürme hinaufgestiegen und sucht mit den Augen die weite Fläche ab, die ihr zu Füßen liegt. "Dort sind Grau- und Kanadagänse", erklärt sie und zeigt auf die großen Vögel am Wasserrand. "Der Nachwuchs könnte sich bald mausern", fügt sie hinzu und fotografiert die Tiere. Beim Heranzoomen des Fotos auf dem Display zeigt sich, dass Jana recht hat.

Was sie über Vögel weiß, hat sie sich zum großen Teil selbst angelesen. Mit der Schule hat das nichts zu tun - dort geht sie hin, weil sie muss. "Ich mache mein Zeug, aber ich halte vieles für unnötig, was wir dort lernen müssen." Einmal hat Jana selbst Unterricht gehalten und die Wasservögel am Lindenhof vorgestellt. "Der Lehrer hat vorher gesagt, erzähl halt zehn Minuten", sagt sie. "Daraus wurde dann eine ganze Schulstunde. Und er war ziemlich beeindruckt."