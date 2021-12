Hallstadt: Vier Verletzte nach Streit in Unterkunft für Fahrer

In einer Unterkunft für Kraftfahrer ist es am Samstagabend in Hallstadt im Landkreis Bamberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden vier Männer zum Teil schwer verletzt, teilte die Polizei auf Nachfrage des BR mit. Aus noch ungeklärter Ursache seien die Männer in Streit geraten, so ein Polizeisprecher. Die Auseinandersetzung habe sich in den Außenbereich der Unterkunft verlagert. Dabei kam es nach Polizeiangaben auch zu Körperverletzungen. Waffen seien aber nicht verwendet worden.

Polizei nimmt 48-Jahre alten Mann in Hallstadt in Gewahrsam

Die Polizei nahm einen der vier Männer, einen 48-Jährigen, als dringend tatverdächtig in Gewahrsam. Zwei weitere Männer seien schwer verletzt worden und in ärztliche Behandlung gekommen. Ein vierter Mann sei ebenfalls verletzt worden. Die Polizei war mit zehn Streifenwagen und 20 Beamten im Einsatz.