Hallstadt: Michelin-Gelände wird zum Cleantech Innovation Park

Die Ankündigung, dass Michelin sein Werk schließen wird, war ein Schlag für die Stadt Hallstadt. Der Automobilzulieferer war ein großer Gewerbesteuerzahler. Vor allem war es aber ein Schlag für die Mitarbeiter, die nach vielen Jahren ihren Arbeitsplatz verloren. Doch nun soll Neues entstehen. Die Verträge für die "Cleantech+Innovation Park GmbH" werden am Freitag notariell beurkundet.

Ein Jahr nach dem Aus kommt die neue GmbH

Am Montag (13.12.21) stimmte der Kreistag der Gründung der "Cleantech+Innovation Park GmbH"zu, am Mittwoch (15.12.21) folgte der Stadtrat von Hallstadt. Gleich zwei Tage später (17.12.21) wird der Gesellschaftervertrag mit Michelin und dem Landkreis Bamberg notariell festgemacht. Und die Pläne für die Wiederbelebung des einstigen Michelin-Geländes stehen ebenfalls: Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Start-ups sollen dort angesiedelt werden und auf 136.000 Quadratmetern gegenseitig Synergien entwickeln. Bis dahin geht es aber auch darum, die Unterhaltungskosten des großen Geländes und der ehemaligen Hallen zu finanzieren. Das schafft die neue GmbH, in dem sie bereits kurz nach Schließung des Michelin-Standortes die Hallen vermietete. So wurde Cashflow generiert, um die Visionen verwirklichen zu können.

Automobilstandort Hallstadt

Mit Brose oder eben auch Michelin galt Hallstadt als großer Automobilzulieferstandort. Firmen wie Elsesser profitierten zudem vom starken Industriezweig. Doch bundesweit immer mehr Unternehmen aus der Zulieferbranche müssen einen Sparkurs einschlagen. Für Michelin bedeutete es bereits das Aus am Standort Hallstadt. Wo einst schwarze Reifen vom Band liefen, sollen nun Innovationen auch für den Automobilbereich sprießen. Schlagworte wie Clean Energy, ressourceneffiziente Produkte, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung fallen im Zusammenhang mit dem neuen Cleantech Innovation Park.

Cleantech – die sauberen Technologien kommen

Heutzutage geht es um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz, um umweltschonende Produkte. So sollen auf dem ehemaligen Michelin-Gelände schon bald neue Technologien erforscht und entwickelt werden. Cleantech bedeutet wörtlich übersetzt "saubere Technologien". Gemeint sind damit neue Verfahren, Dienstleistungen, aber auch die Entwicklung neuer Produkte, die nicht nur leistungsfähiger sind, sondern auch umweltfreundlicher. Um das zu schaffen, ist oft die Digitalisierung ein notwendiger Schritt, aber auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, KI. Ziel ist es, mit neuen Technologien ein umweltschonendes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu generieren.

Unter dem Schlagwort Cleantech sollen sich in Hallstadt deshalb auch Start-ups gründen, die die Welt ein Stück sauberer machen. Eine Studie der TU München und der Universität Maryland und Cambridge zeigt, dass sich enge Kooperationen zwischen jungen Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtungen lohnen. Aus diesen engen Partnerschaften resultieren oft viele Patentanmeldungen. Und genau das soll auch in Hallstadt passieren. Doch es geht nicht ohne finanziellen Anschub. Der wird durch das bayerische Wirtschaftsministerium geleistet. Die Zusage kam bereits im Juni dieses Jahres. Bis zu 20 Millionen Euro will der Freistaat für die Entwicklung bereitstellen.

Arbeitsplätze für viele Berufsgruppen sollen entstehen

"Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium können wir mit unserem innovativen Konzept dauerhaft Arbeitsplätze schaffen und signifikant Vorteile für alle Berufsgruppen - vom Handwerker bis zum Akademiker – bieten", so die Erwartungen von Thomas Söder, Bürgermeister der Stadt Hallstadt. Die ersten Interessensbekundungen kamen schnell, so zum Beispiel auch von der Uni Bamberg und dem Lehrstuhl Künstliche Intelligenz.

Der Cleantech Innovation Park lehnt sich konzeptionell an ähnliche seiner Art in ganz Deutschland an. Ein Zentrum für Innovationen, dass Kreativität fördert, Partner zusammenbringen will und Raum gibt für Entwicklungen in einem modernen Umfeld bietet.

Es geht los

Bereits Ende dieses Jahres soll schon mit dem Abriss der ersten Gebäude begonnen werden. Im kommenden Jahr werden Architekten und Fachplaner mit der Planerstellung des Kreativforums starten. In der ersten Jahreshälfte 2023 könnte bereits das erste Verbundprojekt im Innovationszentrum starten und in der zweite Jahreshälfte 2025 die Nutzung des Kreativforums folgen.