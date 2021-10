Hallstadt investiert Millionen in Hochwasserschutz

In Hallstadt-Dörfleins hat am Mittwoch der symbolische Spatenstich für neue Elemente zum Hochwasserschutz stattgefunden. Auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) kam dafür in den Landkreis Bamberg. Der Freistaat Bayern und die Stadt Hallstadt investieren insgesamt 12,5 Millionen Euro. Weil Hallstadt an der Mainschleife liegt, ist es besonders von Hochwasser gefährdet.

Höhere Deiche sollen Sicherheit geben

Auf einer Länge von fast vier Kilometern werden die bestehenden Deiche entlang des Mains in Hallstadt und Umgebung deutlich erhöht. Außerdem wird eine Flutmulde gebaut. Mit dem neuen Hochwasserschutz sollen 3.600 Menschen und 400 Arbeitsplätze in der oberfränkischen Stadt wirksamer als bisher vor einem möglichen Jahrhunderthochwasser geschützt werden.

Klimawandel gibt Hochwasserschutz größere Priorität

"Hochwasserschutz ist Vorsorge und Sicherheit für die Menschen", sagte Umweltminister Glauber in Hallstadt-Dörfleins. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen ist für das kommende Jahr geplant. Das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz betont in einer Mitteilung, nachhaltiger Hochwasserschutz sei angesichts des Klimawandels von großer Bedeutung für Kommunen.