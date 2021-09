Hallstadt: Brandbeschleuniger im Holzofen löst Feuer aus

In Hallstadt im Landkreis Bamberg ist es zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei Oberfranken ist der Brand entstanden, weil der 69-jährige Bewohner des Einfamilienhauses einen Brandbeschleuniger in seinen Holzofen geworfen hat.

Rauch und Feuer verursachen hohen Sachschaden

Dadurch kam es zu einer Verpuffung und Möbel gerieten in Brand. Durch den Rauch wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf 120.000 Euro geschätzt. Die etwa 60 Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.