Hallstadt: Betrunkener fährt durch Vorgarten bis an Schaufenster

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen den Vorgarten und die Schaufensterumrandung eines Unternehmens in Hallstadt im Landkreis Bamberg zerstört. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 3.00 Uhr in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, durch einen Vorgarten fuhr und an der Betonumrandung eines Schaufensters zum Stehen kam.

Mit 1,68 Promille rund 25.000 Euro Schaden verursacht

Der 32 Jahre alte Fahrer sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Bei dem Fahrer stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholgehalt von 1,68 Promille fest. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste ausrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An Fahrzeug, Garten und Gebäude entstanden Schäden, die die Polizei auf rund 25.000 Euro schätzt.