Hallstadt: 17 Menschen in Club mit Pfefferspray verletzt

In einem Club in Hallstadt im Landkreis Bamberg sollen mindestens 17 Gäste mit einem Pfefferspray verletzt worden sein. Die Attacke in der Nacht auf Samstag habe ein 20-Jähriger gestartet, teilte die Polizei mit. Der Mann habe angegeben, eine 17 Jahre alte Frau verteidigen zu wollen. Diese sei sexuell belästigt worden.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach Angaben der Polizei war der mutmaßliche Pfeffersprayer leicht alkoholisiert. Zwei der attackierten und verletzten Gäste wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Angreifer sei aggressiv gewesen, so dass ihn die Polizeibeamten zunächst in Gewahrsam nahm. Auf der Inspektion habe er die Polizisten beleidigt und sich gegen die Anweisungen der Beamten zur Wehr gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Polizeibeamte ermittelt.