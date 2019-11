Halloween: Verletzte Polizisten und brennende Container

Im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord hatten die Beamten an Halloween einiges zu tun. Insgesamt zählten die Dienststellen in den zehn Landkreisen 97 Einsätze mit Halloween-Bezug, 2018 waren es 94.

Partys, Prügel und Verkehrsunfälle

An erster Stelle standen Ruhestörungen, gefolgt von Sachbeschädigungen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt mehr als 20.000 Euro. Dreizehnmal mussten die Streifen zu körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken. 20 Personen wurden dabei leicht verletzt.

Zudem meldet das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord elf Verkehrsunfälle mit Halloween-Bezug. Die Bilanz: ein Schwerverletzter, fünf Leichtverletzte und 50.000 Euro Sachschaden.

Zwei verletzte Polizisten und ein gerammter Streifenwagen

In Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm flüchtete ein 18-jähriger Autofahrer zunächst vor einer Streife, die ihn stoppen wollte. Als die Beamten ihn schließlich auf der B300 anhielten, rammte der junge Mann den Dienstwagen, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus - dem 18-Jährigen wurde Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt.

In Dachau sprengten Unbekannte gegen halb vier Uhr einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen Geld und Tabakwaren. In Freising gingen Gartenmöbel auf der Terrasse eines Wohnhauses in Flammen auf. Als Ursache vermutet die Polizei Feuerwerkskörper. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Ruhige Halloween-Nacht für die Polizei in München

In München meldet die Polizei 44 Einsätze aus der Halloween-Nacht, die mit diesem Brauch in Verbindung stehen könnten. Das sind weniger als im Vorjahr - da musste die Polizei knapp 60 Mal ausrücken.

Am häufigsten kam es vor, dass Jugendliche Steine oder Eier auf Autos und Gebäude warfen. Fünf Mal führte das zu Anzeigen wegen Sachbeschädigung, weil ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Zehnmal wurde der Notruf verständigt, weil Jugendliche mit Böllern und anderen Feuerwerkskörpern hantierten. Siebenmal gab es Beschwerde bei der Polizei, weil zu laut gefeiert wurde.

Brennende Container - Polizei sucht nach Zeugen

In Unterhaching musste die Feuerwehr an der Sporthalle einen brennenden Mülleimer löschen.

In Steinhausen wurde die Feuerwehr alarmiert, weil drei Recycling-Container in Flammen standen. Auch hier entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet daher um Hinweise. Wer am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Weltenburger Straße in Steinhausen etwas beobachtet hat, möge sich ans Polizeipräsidium München wenden unter Telefon 089/2910-0.