Halloween und Martinsumzüge: Was im Raum Würzburg erlaubt ist

Wenn sich der Oktober zu Ende neigt, stehen in den darauffolgenden Wochen verschiedene Feste und Traditionen an. Egal ob aber Allerheiligen, Halloween, Martinsumzüge oder Volkstrauer: Viele sind aktuell verunsichert, was in Corona-Zeiten überhaupt möglich ist. Auch im Landratsamt Würzburg gehen derzeit zahlreiche Anfragen dazu ein.

"Süßes oder Saueres": nicht verboten, aber auch nicht ratsam

Wie das Amt mitteilt, gibt es etwa für Halloween keine besonderen Regelungen. Vielmehr gelte das allgemeine Abstandsgebot und die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung. Ab einem Inzidenzwert von 35 sind Zusammenkünfte auf zwei Hausstände oder 10 Personen beschränkt, ab einem Wert von 50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gilt die Beschränkung auf Angehörige von zwei Hausständen oder fünf Personen. Prinzipiell jedoch dürfen Kinder an Halloween von Haus zu Haus ziehen, so das Amt. Allerdings sollte verantwortungsvoll abgewogen werden, ob das in diesem Jahr auch in anderer Form möglich sei.

Übliche Kirchen-Regelungen an Allerheiligen

Für Allerheiligen als kirchlichem Feiertag gelten nach Angaben des Landratsamts die sonst üblichen Regelungen. Öffentliche Gottesdienste seien zulässig. In Gebäuden sei die Höchstzahl auf die Anzahl der Plätze beschränkt, die den Mindestabstand von 1,5 Metern zulassen. Auch im Freien sei bei Veranstaltungen der Mindestabstand zu wahren. Für Besucher gelte Maskenpflicht, so lange sie sich nicht an festen Plätzen befänden.

Martinsumzüge mit Mindestabstand – Kiga-Gruppen getrennt

Auch Martinsumzüge seien geschützt durch den christlichen Ursprung mit Einhaltung des Mindestabstands zulässig. Sind Kindertageseinrichtungen die Veranstalter, so soll darauf geachtet werden, dass die Gruppen wie übliche getrennt bleiben, so das Würzburger Landratsamt.