Halloween: Oberpfälzer Polizei rückt gut 130 Mal aus

Die Polizei in der Oberpfalz ist zu Halloween in der Nacht auf Montag zu mehr als 130 Einsätzen ausgerückt, unter anderem wegen eines Brandes und Schlägereien. Neben einem Brand gab es zahlreiche Schlägereien und Sachbeschädigungen.

Halloween-Kerze setzt Wohnung in Brand

Wie ein Sprecher mitteilte, wurde ein Hausbesitzer in Neumarkt in der Oberpfalz bei einem Wohnungsbrand verletzt. Eine Halloween-Kerze habe eine Garderobe in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte. Der Hausbesitzer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 150.000 Euro, sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage.

16 Menschen bei Schlägereien verletzt

Außerdem mussten die Beamten in der Oberpfalz vermehrt wegen Schlägereien ausrücken. In Sulzbach-Rosenberg (Lkr. Amberg-Sulzbach) etwa waren laut dem Sprecher zwei Jugendliche in Streit geraten. Nach der folgenden Schlägerei musste einer der Kontrahenten mit Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. In Bruck (Lkr. Schwandorf) kam es ebenfalls zu einer Schlägerei mit einem Schwerverletzten, der mit Verdacht auf Jochbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht wurde. Neben den beiden Schwerverletzten wurden bei Schlägereien an Halloween 14 Personen leicht verletzt.

Randalierer verursachen tausende Euro Schaden

Die Polizei ermittelt außerdem gegen Randalierer. Bei Sachbeschädigungen sei ein Schaden von insgesamt etwa 2.700 Euro entstanden, hieß es. In mehr als 30 Fällen riefen Anwohner die Polizei wegen Ruhestörungen. Im Zusammenhang mit Halloween meldet die Polizei außerdem acht Verkehrsunfälle mit zwei Verletzten. Bei den Unfällen entstand den Angaben zufolge ein Schaden von insgesamt 37.500 Euro.