Halloween-Nacht in Schwabach: Pfefferspray und schlechte Scherze

Einiges zu tun hatte die Schwabacher Polizei in der vergangenen Halloween-Nacht. So hatte laut Polizei ein 31-jähriger Schwabacher seine ganz eigene Auffassung, Halloween zu feiern. Demnach "bewaffnete" sich der Mann zum Ausführen seines Hundes mit einem Pfefferspray und einem Schlagstock.

13-Jährigen mit Pfefferspray besprüht

Dann habe er einen 13-jährigen Jungen angepöbelt, der sich gerade auf dem Nachhauseweg von einer Halloween-Feier befand und dem Jungen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und daraufhin seinen Schlagstock gezogen. Der 13-Jährige flüchtete und versteckte sich einige Zeit, bevor er nach Hause ging.

Pfefferspray gegen Mutter und Schwester

Der 31-jährige Täter ging inzwischen wieder nach Hause und sprühte nach Angaben der Polizei dort auch seiner Mutter und seiner Schwester Pfefferspray ins Gesicht. Die beiden verständigten die Polizei, während der Täter flüchtete. Bisher blieb die Suche nach dem Mann ohne Erfolg. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schlechter Halloween-Scherz endet mit Platzwunde

Zudem meldet die Schwabacher Polizei ein Pärchen, das sich nach einer Halloween-Party einen Scherz erlauben wollte und einem anderen Pärchen auf dem Heimweg auflauerte. Die Situation eskalierte jedoch und einer der Männer wurde dabei offenbar von dem anderen Paar ins Gesicht geschlagen, bevor es die Flucht ergriff. Das Opfer erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Die Pärchen sollen angeblich Bekannte sein. Die Schwabacher Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei warnt: Rohe Eier gegen fremde Hauswand ist Straftat

Außerdem warfen offenbar Jugendliche gegen 18.00 Uhr in der Fritz-Ribot-Straße in Schwabach als Scherz rohe Eier gegen eine Hausfassade. Dies sei jedoch kein Scherz, sondern eine Straftat, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Schwabacher Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwabach unter Tel. 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.

Und dann erreichten die Beamten zahlreiche Anrufe wegen Ruhestörung auf Halloween-Partys, die die Polizisten bis in den Morgen beschäftigten.

In Erlangen attackiert Unbekannter Kinder

In Erlangen wurden am Halloweenabend Kinder beim traditionellen Sammeln von Süßigkeiten von unbekannten Jugendlichen attackiert. Die Kriminalpolizei Erlangen fahndet nach den unbekannten Tätern, die nach letzten Erkenntnissen in der Josef-Feder Straße um kurz nach 19:30 Uhr auf die fünf Kinder trafen.

Nach Angaben der Polizei hat einer der fünf Jugendlichen eines der Kinder aufgefordert, seine Süßigkeiten auszuhändigen. Weil er sich weigerte, soll ihm der Unbekannte demnach gegen die Hand geschlagen und ihm die Tüte mit den Süßigkeiten entrissen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe der Jugendlichen. Alarmierte Eltern suchten selbst nach dem Jugendlichen und trafen ihn an einem nahegelegenen Spielplatz im Peter-Zink-Weg Ecke Petra-Kelly-Weg. Beim Versuch, den Tatverdächtigen festzuhalten, schlug er zwei Personen und flüchtete anschließend.

Die Polizei sucht deshalb nach dem Jugendlichen, der geschätzt 15 Jahre alt ist und zirka 1,65 Meter groß und schlank. Er hat dunkle lockige Haare, braune Augen und war mit schwarzem Sweatshirt mit weißen Streifen und dunkler Hose bekleidet. Gegen den Jugendlichen wird wegen des Verdachts des Raubes ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 /21 12-3333 entgegen.