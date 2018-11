Halloween: Mehrere hundert Polizeieinsätze in Bayern

Die Polizei konnte die Frau festnehmen. Bevor sie die Polizistin anging, hatte sie deren Kollegen in den Unterleib getreten. Die beiden Beamten wollten eigentlich eine Schlägerei unter Frauen beenden - da ging eine der beiden Frauen auf sie los. Die Täterin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Insgesamt gab es in Niederbayern knapp 50 Einsätze mit Halloween-Bezug.

Schwaben: Männer greifen Frau an

In Augsburg griffen zwei maskierte Männer eine Frau an. Sie wurde leicht verletzt. Zu dem Vorfall im Stadtteil Oberhausen kam es gegen vier Uhr früh. Die Frau war mit ihrem Auto auf dem Nachhauseweg und gerade aus ihrem Wagen ausgestiegen, als sie zwei maskierte Männer ansprachen. Sie trugen eine Monster- beziehungsweise Wolfsmaske. Die Männer fragten nach Geld, die Frau gab an, keines bei sich zu führen. Darauf hätten die Täter die 35-Jährige geschlagen und kurzzeitig gewürgt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend seien sei geflüchtet.

Oberbayern: brennende Holzbänke, zerschlagene Fensterscheiben

Die Münchner Polizei verzeichnet aus der vergangenen Nacht 58 Einsätze, die in Zusammenhang mit Halloween stehen. Das sind zehn Einsätze mehr als vor einem Jahr. Wie das Präsidium am Mittag mitteilte, handelte es sich zumeist um Ruhestörungen und Sachbeschädigungen. So wurden im Stadtteil Freimann drei Glascontainer angezündet und zerstört, der Schaden liegt bei 10.000 Euro. In Ramersdorf brannten zwei Holzbänke. Zu schwerwiegenden Vorfällen sei es nicht gekommen.

In Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck schlugen mehrere Jugendliche gegen ein Uhr mit Gegenständen gegen die Schaufensterscheibe eines Juweliers. Die Scheibe zersplitterte, die Täter flüchteten ohne Beute. Im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord waren es insgesamt knapp 100 Halloween-Einsätze.

Unterfranken: Jugendlicher mit Softair-Waffe bekommt Anzeige

In Würzburg hat eine Polizeistreife am Mittwochabend einen 15-Jährigen mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Waffe auf dem Weg zu einer Halloween-Party aufgehalten und nach Hause gebracht. Der Jugendliche kam den Beamten auf der Brücke der Deutschen Einheit mit einer "Scream"-Maske" auf dem Fahrrad entgegen und hatte laut Polizeibericht "augenscheinlich eine größere Waffe" dabei. Die Polizisten stellten bei der Kontrolle fest, dass es sich um ein Softair-Gewehr handelte. Die Polizisten stellten die Softair-Waffe sicher und brachten den Jugendlichen zu seiner Mutter. Ihn erwartet nun eine Anzeige, da es nicht erlaubt ist, sogenannte Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit zu führen. Die Würzburger Polizei weist darauf hin, dass derartige Verkleidungen zu Halloween zwar üblich erscheinen mögen, das Führen von Anscheinswaffen sei jedoch nicht erlaubt und könne zu gefährlichen Situationen führen. In der Dämmerung und auf Distanz könnten die Polizisten schließlich nur schwer entscheiden, ob es sich um eine echte Bedrohung oder um ein harmloses Spielzeug handelt.

Auf dem Friedhof im unterfränkischen Oerlenbach im Landkreis Bad Kissingen wurden einige Gräber verwüstet. Unter anderem wurden Grabschmuck, Kränze und Grablichter aus dem Boden gerissen und kaputt getreten. Die Täter sind unbekannt. Die Polizei in Bad Kissingen bittet um Hinweise von Zeugen. Die Geschädigten konnten bisher nicht ermittelt werden und werden daher gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Oberpfalz: 50 Halloween-Einsätze für die Polizei

Auch in der Oberpfalz hatte die Polizei in der Halloween-Nacht einiges zu tun. In Mühlhausen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz warf ein Unbekannter einen Kürbis an das Fenster einer Schule und beschädigte es dadurch. Auf dem Schulgelände wurde zudem noch großflächig Toilettenpapier verteilt. Im Neumarkter Ortsteil Woffenbach sprühten unbekannte Jugendliche Kürbiskopf-Motive an eine Mauer. Ab Mitternacht kam es vermehrt zu Körperverletzungen. Nach einer Schlägerei in einer Regensburger Diskothek mit zwei Leichtverletzten, setzte sich einer der Beteiligten betrunken ans Steuer. Er musste seinen Führerschein abgeben.