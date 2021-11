Halloween in Oberbayern: Schlechter Scherz und Schlägereien

Auch in einer vergleichsweise ruhigen Halloween-Nacht hatte die Polizei in Oberbayern viel zu tun. Besonders Schlägereien und Sachbeschädigungen beschäftigten die Beamten in der Halloween-Nacht von Sonntag auf Montag, aber auch ein Eierwurf, der sogar die Bundespolizei auf den Plan rief.

Einbruch und schwere Verletzungen

In Poing (Landkreis Ebersberg) wurden drei Jugendliche und ein Radfahrer aus einer Gruppe heraus angegriffen. Die Opfer wurden mit Eisenstangen geschlagen und getreten. Den 16-jährigen Radfahrer zerrte die Gruppe vom Rad und trat mit den Füßen gegen seinen Kopf. Der Jugendliche musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In Dachau sind vier Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren in eine Schule eingebrochen, haben Gegenstände gestohlen und mehrere Räume verwüstet. Die Polizei nahm alle vier fest.

Partys laufen aus dem Ruder

In einer Hütte am Waldrand von Bruck im Landkreis Ebersberg musste die Polizei eine aus dem Ruder gelaufene Party beenden. Statt der erwarteten 50 Gäste waren rund 300 erschienen. Die Polizei rückte mit acht Streifen an.

In Gröbenzell sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf einer Party acht Jugendliche mit Baseballschlägern auf andere Gäste losgegangen; drei der Gäste wurden verletzt.

Eierwurf bremst S-Bahn aus

Wegen eines schlechten Halloween-Scherzes an der Münchner S-Bahn-Haltestelle Riem konnte auf der Strecke fast eine Stunde lang kein Zug fahren. Zwei junge Männer hatten Eier gegen eine S-Bahn geworfen. Weil der Lokführer zunächst Steinwürfe vermutete, verständigte er die Bundespolizei; die Strecke wurde gesperrt. Die 20 und 26 Jahre alten Männer wurden angezeigt.