Halloween in Niederbayern: Polizistin gegen Kopf getreten

Neben Sachbeschädigungen ist es in der Halloween-Nacht in Niederbayern auch zu acht Körperverletzungen gekommen. Zwei Polizisten wollten in Ergolding (Lkr. Landshut) eine Schlägerei unter Frauen beenden, als eine der beiden auf die Beamten losging.

Kollegen in Unterleib getreten

Die Täterin trat zuerst einem Beamten in den Unterleib und dann einer Polizistin mehrmals gegen den Kopf. Die Beamtin wurde dabei schwer verletzt und musste stationär behandelt werden. Die stark alkoholisierte Schlägerin wurde vorläufig festgenommen.

Sie erwartet nun eine Strafanzeige unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.