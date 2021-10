Halloween, Baby Shower und rote Unterwäsche

Ein großer Ballon und viele erwartungsvolle Blicke. Gleich erfährt der werdende Vater Benjamin Köhler aus Nürnberg das Geschlecht seines Kindes. Blau oder rosa? Die Farbe des Konfettis verrät, ob es ein Junge oder Mädchen wird.

Von Candy Bar bis Cupcakes

Dieser neue Trend, der seit Jahren von Paaren in den USA pompös gefeiert wird, heißt Gender Reveal Party. Ein Brauch, der durch soziale Medien auch bei jungen Paaren in Deutschland immer beliebter wird. Von der Deko bis zur Babytorte – alles orientiert sich am amerikanischen Vorbild. Bianca Knopp plant die Überraschungsfeier für ihre beste Freundin Sandra schon seit Wochen.

"Nicht alles aus Amerika ist schlecht"

"Nur ich und die werdende Mutter wissen das Geschlecht des Kindes. Ich finde das eine wunderschöne Gelegenheit diesen Moment im Kreis der Familie und Freunde zu feiern", meint Bianca Knopp, die beste Freundin der werdenden Mutter. Es sei eben nicht alles schlecht, was von Amerika an Bräuchen nun auch in Bayern gefeiert werde. Gerade einen solchen Moment vergisst man nicht mehr, glaubt Knopp.

Geister, Hexen und Dämonen

Es ist nicht der einzige importierte Brauch, der immer beliebter wird. Während evangelische Gläubige am 31. Oktober den Reformationstag feiern, steht er für die meisten für Kürbisse, Süßigkeiten und gruselige Kostüme. Halloween ist inzwischen kaum mehr aus dem Kalender wegzudenken. Nachbarn konkurrieren mit schaurigen Horror-Häusern, Kinder verkleiden sich und drohen an der Tür mit Süßem oder Saurem.

Kein importierter Brauch

Zwar kommt die moderne Halloween-Tradition aus Amerika, doch seinen Ursprung soll der Brauch in Irland haben. Vor 2.000 Jahren feierten die Kelten das Fest Samhain. Sie glaubten, dass an diesem Tag die Toten ihr Unwesen treiben. Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sie sich und stellten kleine Opfergaben vor die Tür. Als sich der christliche Glaube ausbreitete, wandelte sich das Fest in "All Hallows' Eve", übersetzt der Vorabend von Allerheiligen. Irische Auswanderer brachten den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA und Kanada. "Die Bräuche von Halloween, die hat es tatsächlich bei uns auch gegeben, nur zwei Tage später, und zwar an Allerseelen", erklärt Brauchtumsforscher und Historiker Adrian Roßner.

Süßes oder Saures an Allerseelen

Auch in Franken entwickelten sich rund um Allerheiligen und Allerseelen eigene Bräuche und Traditionen. Für Roßner wird Halloween in Deutschland am falschen Tag gefeiert, denn Süßes oder Saures gab es in anderer Form an Allerseelen. "Man hat damals am 2. November das sogenannte Totenbrot rausgelegt, um die herumwandernden Seelen zu stärken und natürlich war es dann so, dass dieses Brot nicht von den Seelen gegessen wurde, sondern von den Kindern", erzählt der Brauchtumsforscher.

Er sieht die steigende Popularität neuer Rituale mit gemischten Gefühlen: "Das ist die Problematik, was will man? Will man Brauchtum praktizieren, will man das eigene Brauchtum, die eigene Kultur zelebrieren, dann muss man sich auch damit abfinden, dass teilweise alte Bräuche nicht so fotogen sind, wie Gender Reveal Partys." Trotzdem sei es für Kultur und Brauchtum wichtig, dass es Neuem und im ersten Moment Fremdem offen gegenüberstehe, so der Historiker weiter.

Sexy Unterwäsche für Liebe, Glück und Wohlstand

Nur etwas für Erwachsene ist ein anderer Ritus. Demnach sollen rote BHs und Slips an Silvester Glück bringen. Schon die alten Römer glaubten daran und auch viele Kundinnen von Ladebesitzerin Hildegard Buchhart aus Nürnberg schwören darauf.

"Der Brauch kommt aus Italien und wir Deutschen haben den übernommen. Das heißt Silvester für die Amore, für die Liebe entweder, dass sie bleibt oder dass sie kommt." (Dessousladenbesitzerin Hildegard Buchhart)

Doch einfach zum Jahreswechsel in sexy Dessous schlüpfen? So einfach ist es dann doch nicht. Die Unterwäsche muss ein Geschenk sein und an Neujahr entsorgt oder verbrannt werden.

Vom Liebesglück in den Ehehafen

Aus der englischen Tradition übernommen, ist der Junggesellinnen- und Junggesellenabschied heute Pflichtprogramm für viele Heiratswillige. Bei jungen Paaren hat er den bekannten Polterabend teilweise verdrängt. Wilde Party, viel Alkohol: Frauen und Männer lassen es heute geschlechtergetrennt an einem ihrer letzten Abende in Freiheit ordentlich krachen und scheuen dafür oft keine Kosten. Während in England oder den USA mehrtägiges Feiern nicht ungewöhnlich ist, beschränkt sich ein Junggesellinnen- oder Junggesellenabschied in Deutschland meist auf einen Tag.