Hallitzky bleibt Grünen-Vorsitzender

Der 57-jährige Münchner Hermann "Beppo" Brem hatte überraschend seinen Hut in den Ring geworfen und gegen Hallitzy kandidiert. Ihm wurden bereits vorab aber nur Außenseiter-Chancen eingeräumt, auch weil die Mitvorsitzende der Bayern-Grünen Sigi Hagl bereits angekündigt hat, im Oktober ihr Amt niederzulegen, da sie 2020 in Landshut als OB-Kandidatin antreten will.

Beobachter hatten daher vermutet, dass viele Parteitags-Delegierten im Vorfeld von Europa- und Kommmunalwahlen die Kontinuität an der Landesspitze in Gefahr gesehen hätten, wenn neben Hagl auch noch Hallitzky als Vorsitzender ausgeschieden wäre.

Bekenntnis zum Projekt Europa

Gestern hatten sich die bayerischen Grünen auf ihrem Parteitag auf die Europawahl am 26. Mai eingestimmt und sich als europafreundliche Partei präsentiert. Die bayerische Europa-Spitzenkandidatin Henrike Hahn sagte, 70 Jahre lang sei die Europäische Union (EU) der Garant für Frieden und Freiheit gewesen, doch jetzt müssten die Werte und Errungenschaften der EU gegen Rechtspopulisten verteidigt werden.

Die EU sei ein starkes Instrument, um im Klima- und Naturschutz voranzukommen, sagte die Unternehmensberaterin. Die Subventionspraxis in der Landwirtschaft müsse dazu aber verändert werden. Derzeit komme sie besonders den großen Betrieben zugute und bringe Umweltzerstörung, Höfesterben und Industrialisierung.

Begeisterung für die EU wecken

Die europäische Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, betonte in Bad Windsheim, dass die europäischen Visionen keineswegs verblasst seien. Allerdings dürfe sich die Europäische Union nicht in einem gemeinsamen Markt erschöpfen – vielmehr müsse die Begeisterung für Europa wieder geweckt werden. Nötig seien dafür EU-weite soziale Standards und eine gerechte Steuerpolitik.