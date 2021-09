Hallertauer Hopfenbauern setzen zunehmend auf Plastik-Drähte

In Büscheln baumelt hellblauer oder auch schwarzer Kunststoff in der Spannkonstruktion der Hopfengärten. Sichtbar schon entlang der Autobahnen durch die Hallertau, besonders aber in der Gegend rund um Pförring und Abensberg.

Schnurdraht macht Hopfenreben windbeständiger

Mit dem sogenannten Schnurdraht lernen die Hopfenreben das "Tanzen mit dem Wind": So poetisch beschreibt ein Händler für landwirtschaftlichen Bedarf die Vorteile des Kunststoff-Drahts. Diese Alternative ist deutlich elastischer als der herkömmliche Aufleitdraht für Hopfenreben, der aus reinem Stahl ist.

Beim Schnurdraht sind die letzten 20 Zentimeter, die oben in der Spannkonstruktion der Hopfengärten befestigt werden, aus Kunststoff. Für Hopfenbauer Stefan Schlagenhaufer in Pförring ist der elastische Schnurdraht seit langem unverzichtbar.

"Ich schwöre da drauf, weil die Pflanzen einfach hängen bleiben. Wenn im Sommer ein Wind geht, dann bleiben fast alle Pflanzen hängen. Wenn da keine Schnur wäre, sondern normaler Draht, fallen dann in einer Saison bis zu fünf Prozent der Pflanzen runter. Da bräuchte ich ja dann zig Leute, die nur die Stöcke wieder aufhängen." Stefan Schlagenhaufer, größter Hopfenbauer Europas

Plastik im Hopfengarten europaweit verbreitet

Der Schnurdraht und damit Plastik im Hopfengarten ist europaweit verbreitet. Ursprünglich wurde der Draht aus Kunststoff in küstennahen Ländern mit viel Wind verwendet, vor allem in England, Belgien und Frankreich. Über Ostdeutschland kam er nach der Wende nach Bayern. Die ersten Schnurdrähte wurden im Freistaat vor etwa 30 Jahren aufgehängt. So berichtet es die bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und erklärt die zunehmende Beliebtheit des Schnurdrahtes mit dessen hoher Elastizität.

Auch der Klimawandel spielt eine Rolle

"Da die neueren Hopfensorten ertragreicher und somit die Reben immer schwerer werden, nimmt die Gefahr der Fallreben zu. Diese wieder aufzuhängen, ist eine schwere körperliche Arbeit. Außerdem ist durch den Klimawandel eine Zunahme von Gewittern mit Starkregen und Stürmen zu verzeichnen, was wiederum die Gefahr von Fallreben erhöht. Darum hat sich in windanfälligen Lagen die Verwendung von Schnurdraht durchgesetzt." Landesanstalt für Landwirtschaft

Als weiteren Vorteil des Kunststoff-Fadens nennt die Landesanstalt, dass durch die Kunststoffschnüre im Freistaat mehrere hundert Tonnen Eisenmaterial eingespart werden können. Die Einsparung resultiert aus der kürzeren Länge und dem dünneren Querschnitt des Stahldrahtes.

Wird Kunststoffmaterial zu Mikroplastik?

Die Tatsache, dass sich das Plastik im Hopfengarten ansammelt, weil mit jeder Ernte weitere Kunststoffschnüre in der Konstruktion hängen bleiben, hält Stefan Schlagenhaufer für unproblematisch:

"Vielleicht kann nach 30 Jahren da etwas runtergehen, aber im Wesentlichen bleibt das Plastik oben." Stefan Schlagenhaufer, größter Hopfenbauer Europas

Keine Langzeitstudien über Umweltbelastung

Hopfenbauer Bernhard Weichenrieder aus Wolnzach erlebt das anders. Er verzichtet bewusst auf die Kunststoffaufhängung, weil es für ihn zu viele offene Fragen gibt. Er verweist darauf, dass es bislang keine Langzeitstudien über die Umweltfolgen gibt.

Mit dem Schnurdraht hat Weichenrieder dennoch eigene Erfahrungen: Er hat einen Hopfengarten gepachtet, in dem über 30 Jahre lang Schnurdraht eingesetzt wurde. Entsprechend viele Kunststofffäden baumeln in der Dachkonstruktion. Weichenrieder verwendet dort aktuell den konventionellen Stahldraht. Doch als der Hopfenbauer für den Bayerischen Rundfunk einige Reben abreißt, schneit es blaue und schwarze Plastikfäden.

"Wenn wir jetzt rauf schauen, dann sieht man richtig, wie die Schnüre da hängen. Und die zerbröseln halt so richtig mit den Jahren. Sonne, vor allem UV-Strahlen, brechen das Plastik. Da geht der Weichmacher raus und dann zerbröselt es halt und wird Mikro-Plastik." Bernhard Weichenrieder, Hopfenbauer in Wolnzach

Plastik kann ins Oberflächengewässer gelangen

Immer weniger Hopfenbauern teilen diese Bedenken. Hellblaue und schwarze Plastikbüschel hängen mittlerweile in 40 Prozent der bayerischen Hopfengärten. Tendenz steigend. Die Zahlen stammen von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Dort weiß man, dass der klassische Stahldraht ökologisch unbedenklich ist. Über die Kunststoff-Alternative Schnurdraht lässt sich diese klare Aussage nicht treffen:

"Unter dem Einfluss von UV-Strahlung und mechanischer Belastung gelangen Reste der Kunststoffschnüre auf den Boden. Sie (...) können im ungünstigsten Fall im hängigen Gelände mit abfließendem Niederschlagswasser verfrachtet werden und letztendlich auch in Oberflächengewässer gelangen. Aufgrund der Filterwirkung des Bodens ist eine Auswaschung von Mikroplastik aus Kunststoffschnüren ins Grundwasser nicht zu befürchten." Landesanstalt für Landwirtschaft

Suche nach Bio-Alternativen läuft

Bislang kennt auch die Landesanstalt für Landwirtschaft keine belastbaren Studien zu den Langzeitfolgen von Schnurdraht. Offen ist zum Beispiel die Frage, ob Mikroplastik in die Reben und letztendlich in die Hopfendolden gelangen kann.

Die Landesanstalt verfolgt aufmerksam die Suche nach Alternativen. Erste Versuche mit biologisch abbaubaren Schnüren gibt es. Von zentraler Bedeutung ist, ob diese Bio-Schnüre auch den Anforderungen der Hopfenbauern genügen - also bei Regen straff bleiben und sich nicht dehnen. Im nächsten Frühjahr werden erste Labor-Ergebnisse erwartet. Praxistexts sollen dann folgen.