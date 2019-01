vor einer Minute

Hallendach in Inzell eingestürzt, Lawinenabgang am Spitzingsee

In Inzell ist ein Lagerhallendach unter der Schneelast eingestürzt. Am Spitzingsee und am Sudelfeld sind nach Lawinenabgängen Straßen verschüttet; der Schnee soll weggesprengt werden. Die BOB fährt das Oberland voraussichtlich bis Dienstag nicht an.