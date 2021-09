Hallenbad Bad Kissingen wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen

Die Decke des 57 Jahre alten Hallenbades in Bad Kissingen ist so durch Korrosion geschädigt, dass das Schwimmbad mit 25 Meterbahn unweit der Fränkischen Saale weiterhin nicht genutzt werden kann. Wegen der Corona-Pandemie ist es seit November letzten Jahres geschlossen. Laut dem Bad Kissinger Oberbürgermeister Dirk Vogel und der Ingenieurin Tanja Tögel besteht die Gefahr, dass die Decke jederzeit einstürzen könnte. Hier bestehe Gefahr in Verzug, sagte Vogel bei einer Pressekonferenz am Vormittag.

OB bringt Neubau an der Kissalis-Therme ins Gespräch

Vogel befürwortet die Idee, ein neues Hallenbad mit 25 Meterbecken an der Kissalis-Therme zu bauen. Das könnte nach seiner Vorstellung Ende 2023 fertig sein. Über die erwarteten Kosten wollte sich Vogel nicht äußern. Über den endgültigen Finanzplan werde Ende September informiert, sagte er. Über die Frage Sanierung des alten Schwimmbads oder Neubau am bisherigen Standort oder neben der Kissalis-Therme wird letztlich der Bad Kissinger Stadtrat entscheiden.

Bad Kissinger müssen zwei Jahre lang aufs Schwimmen verzichten

Für voraussichtlich zwei Jahre wird es für die Bad Kissinger kein Hallenbad geben. Die Sanierung des Terrassenfreibads soll von 2023 auf 2024 verschoben werden. 2025 soll Bad Kissingen laut Vogel dann eine Bäderlandschaft haben, wie es sie „vermutlich keine andere Kleinstadt in Deutschland“ habe. Schwimmunterricht für die Bad Kissinger Grundschüler soll im Schwimmbad des Hotels Sonnenhügel stattfinden. Der TSV Bad Kissingen hofft, künftig Schwimmtraining in Bad Brückenau absolvieren zu können.