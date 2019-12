Am Rangierbahnhof in Nürnberg ist am Sonntagmorgen (15.12.19) ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Wegen des Brandes hängt eine dicke Rauchwolke über der Gegend.

Fenster und Türen zu

Die Polizei bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollen sie die Klimaanlagen ausschalten. Details zur Brandursache oder zu Verletzten gibt es noch nicht.