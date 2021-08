Halbzeitbilanz zum Ferienverkehr: Mehr Staus als vor Corona

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Staukilometer teilweise mehr als verdoppelt. Der ADAC sieht sich damit in seiner Prognose bestätigt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen bei Flug- und Fernreisen sind 2021 offenbar noch mehr Urlauberinnen und Urlauber mit dem eigenen Auto in die Ferien gestartet.

Mehr als 4.000 Kilometer Stau

Laut der Halbzeitbilanz der ADAC-Stauauswertung haben sich die Staukilometer am ersten (30. Juli bis 1. August) und am dritten Ferienwochenende (13. August bis 15. August) im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Waren es bedingt durch Corona 2020 zum Ferienstart noch 1.791 Kilometer Stau, registrierte der ADAC in diesem Jahr bereits 4.308 Kilometer in Bayern.

Besonders bemerkenswert: Die Staus waren am ersten Ferienwochenende damit sogar mehr als 800 Kilometer länger als noch 2019 (3.464 Kilometer). Der staureichste Tag war demnach in diesem Sommer bislang Freitag, der 30. Juli, mit insgesamt 624 Staumeldungen auf einer Gesamtlänge von 1.454 Kilometern im Freistaat.

"Unsere Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet. Die Kombination aus zu Ende gehenden Ferien im Norden und den einen Tag früher beginnenden Ferien in Bayern haben den Freitag durch den zusätzlichen Berufsverkehr zum Stauschwerpunkt der diesjährigen Sommerferien gemacht." Wolfgang Lieberth, Verkehrsexperte vom ADAC Nordbayern

Die stauanfälligsten Strecken waren in Nordbayern an den ersten drei Ferienwochen die A3, die A9 und die A7.