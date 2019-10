vor 7 Minuten

Halbzeitbilanz: Private Handynutzung an Karlstadter Schule

Seit vergangenem Schuljahr ist das Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt eine von 135 Schulen in Bayern, die am Modellprojekt zur privaten Handynutzung teilnehmen. Schüler dürfen dort in bestimmten Zeiten, ihr Handy für private Zwecke nutzen.