Halbzeitbilanz: Am Dutzendteich steppt der "Nürnbär"

Samstagnachmittag im "Nürnbärland". Auf der Wellenrutsche, am Kettenflieger und in der Geisterbahn ist schon viel Betrieb. Vor allem junge Familien bevölkern das Gelände am Nürnberger Dutzendteich. Das "Nürnbärland" schaut aus wie ein Volksfest – ist aber ein temporärer Freizeitpark. Die Idee dazu hatte Lorenz Kalb, der Chef des süddeutschen Schaustellerverbands. Volksfeste sind Corona-bedingt verboten, Veranstaltungen wie das "Nürnbärland" sind jedoch erlaubt. Zeit für eine Halbzeitbilanz, denn am Ende der Sommerferien schließt der Park. Er hat immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Fahrgeschäfte der Superlative

Mit dem "Nürnbärland" wollen die Schausteller während der Sommerferien all denen die Zeit versüßen, die nicht fortfahren können. "Man muss nicht quer durch Deutschland zu einem Freizeitpark fahren. Hier hat man alles vor der Tür", sagt Lorenz Kalb und zählt die Attraktionen und Superlative auf: "Drei Achterbahnen, der größte mobile Freifallturm der Welt und das Riesenrad ist fünf Meter höher als das am Oktoberfest."

Hygienemaßnahmen kosten extra

Voraussetzung für die Genehmigung war das Sicherheitskonzept: Maximal 6.000 Besucher dürfen gleichzeitig rein. Ein Ampelsystem zeigt an, ob noch Platz ist, oder ob mit Wartezeiten zu rechnen ist. In den Anfangstagen gab es Probleme, die jedoch inzwischen gelöst sind, sagt Kalb. "Da haben wir nachgesteuert." Besucher müssen sich am Eingang per App oder mit einem Formular registrieren. Sie müssen Abstand halten und in den Fahrgeschäften gilt Maskenpflicht. Für die Hygienemaßnahmen ist ein Obolus von einem Euro fällig.

Festzelte werden vermisst

"Ich finde es super gut, dass endlich wieder was los ist und man mal wieder raus kann mit dem Kleinen", sagt eine junge Mutter. Und ein Vater freut sich, dass er endlich mal wieder mit Freunden draußen abhängen kann. "Und dann kann ich mit den Kindern auch noch was fahren. Das ist viel besser, als daheim zu sitzen", sagt er. Ein Paar im besten Alter sitzt an einem der Freiluftstände. Er genießt ein Bier, sie einen Drink. Alles ganz entspannt, doch der Mann sehnt sich nach einem Bierzelt. "Da ist einfach eine andere Stimmung", sagt er. Er vermisst vor allem die großen Frühschoppen mit Musik.

OB wirbt für Impfaktion

Fehlanzeige im "Nürnbärland", hier gibt's nur Fahrgeschäfte, keine Festzelte. Das Corona-Risiko wäre viel zu hoch. Essen und Trinken wird im Freien serviert. Und es gibt keine Stimmungsmusik, die zum Trinken aufruft. Trotzdem bleibt die Angst vor steigenden Werten. Deshalb veranstalten die Schausteller eine Impfaktion. Nürnberg Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und das Fest-Maskottchen warben dafür. Insgesamt lassen sich an diesem Samstag 274 Menschen impfen. "Wir müssen dorthin, wo die Menschen sind", sagt König. Die Stadt will mit Sonder-Impfaktionen den sinkenden Impfquoten entgegensteuern.

Schausteller mit Herzblut dabei

Auch die Schausteller sind happy, dass sie endlich wieder ihrem Beruf nachgehen können. Corona hat ihnen schwer zugesetzt. Louis Vesperman verkauft gebrannte Nüsse und ist Schausteller in der achten Generation. "Es ist nicht zu beschreiben, man darf wieder am sozialen Leben teilnehmen. Man darf sein Leben wieder leben, weil wir Schausteller sind nicht dafür geboren worden, zuhause rumzusitzen."

Unterm Strich bleibt Gewinn

Trotz aller Beschränkungen und Auflagen bleibt auch in den Kassen der Betriebe etwas hängen, weiß Schausteller-Chef Kalb. Manche Fahrgeschäft-Besitzer hätten die gleichen Einnahmen wie beim Volksfest. Dort kommen an einem normal Tag rund 45.000 Menschen. "Aber die 6.000 Besucher im "Nürnbärland" gehen gezielt in die Fahrgeschäfte und nutzen die Attraktionen", erklärt er. Allerdings sagt er auch, dass der Freizeitpark die richtigen Volksfeste nicht ersetzen kann. Die Schausteller hoffen, dass diese im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können.