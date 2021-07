Halbzeit Lindauer Gartenschau: Mehr Besucher als erwartet

Knapp 125.000 Menschen sind bisher zur Lindauer Gartenschau auf der Hinteren Insel gekommen. Das teilte Nadine Schneider vom Organisationsteam der Gartenschau dem BR mit. Damit sei man zufrieden, wegen der Corona-Beschränkungen, aber vor allem, weil das Wetter seit Wochen sehr wechselhaft ist und auch schon mehrere Gewitter über die Insel gezogen sind. Bisher allerdings ohne größeren Schaden anzurichten.

Corona erschwerte Besuch

Am 20. Mai ist die Gartenschau eröffnet worden. Anfangs mussten die Besucher sogar noch negative Corona-Tests mitbringen, Tageskarten-Besucher, die das Gelände einmal verlassen hatten, durften nicht mehr zurück. Seit Anfang Juni aber wurden die Corona-Maßnahmen für die Gartenschau gelockert.

Entspannte Atmosphäre

Man hat Liegen aufgestellt und Gewächshäuser, die Aussicht auf den See bieten, es gibt viele Essensstände. Das Konzept der Veranstalter, wenig Exotik, mehr heimische Pflanzen, anzubieten, kommt bei einigen auch gut an. "Nicht so aufgebrezelt", meint eine Besucherin.

Schau bietet Abwechslung - 8.000 verkaufte Dauerkarten

Die Menschen aus der Umgebung schätzen die Gartenschau: Bis jetzt wurden 8.000 Dauerkarten verkauft. "Das sind über 1.000 mehr als gedacht", sagt Nadine Schneider. Zurückzuführen ist das sicher auch auf das Konzept: Die Gartenschau passt sich nicht nur den Jahreszeiten an, vielmehr wurde alle zwei Wochen auf dem Gelände ein neues Programm gestemmt. So war der Gartenstrand nie eintönig, erklären die Veranstalter.

Bouldern und Alpenpflanzen kennenlernen

Am Boulderblock des Deutschen Alpenvereins wurden Schnupper-Boulder-Kurse angeboten. Senner führten vor, wie Käse entsteht. Gärtner setzten Alpenpflanzen in Szene, eine Exkursion mit den Betreuern der Pflanzenkundlichen Schausammlung führte ins Rothachtal bei Weiler-Simmerberg. Aber auch der Klimawandel war Thema auf der Gartenschau.

Bis zum 10. Oktober ist die Lindauer Gartenschau, die unter dem Motto: "Gartenstrand vom Berg zum See" steht, noch geöffnet.