Halbzeit beim 9-Euro-Ticket: Wie geht es weiter?

Das 9-Euro-Ticket, mit dem Reisende für neun Euro im Monat per Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren können, ist auf drei Monate begrenzt. Ende August läuft die Sonderregelung, mit der die Bürger von steigenden Preisen entlastet werden sollten, aus.

An Vorschlägen für eine Nachfolgeregelung fehlt es nicht

Die Debatte darüber, ob es für das Ticket eine Nachfolgeregelung geben soll, ist aber schon in vollem Gange. So hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Wochenende für ein längerfristiges Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets ausgesprochen: "Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland", sagte Söder der "Bild am Sonntag". Die Verbraucherzentralen hatten ein 29-Euro-Monatsticket vorgeschlagen, das sich somit preislich in einer ähnlichen Größenordnung bewegen würde wie Söders Vorschlag.

Unterschiedliche Preisvorstellungen

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hatte sich in der vergangenen Woche hingegen für ein dauerhaftes Ticket für 69 Euro pro Monat ausgesprochen, das bundesweit für den ÖPNV gelten soll. Mit diesem Angebot will VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff "zahlungswillige Autofahrerinnen und -fahrer" erreichen. Die Branche sei in der Lage, "ab dem 1. September ein solches Klimaticket anzubieten", erklärte Wolff. "Dafür brauchten wir allerdings sehr schnell den entsprechenden Auftrag seitens der Politik."

Greenpeace: Klimaticket würde Haushalte entlasten und Umwelt schonen

Der Umweltverband Greenpeace wies auf finanzielle und ökologische Vorteile eines dauerhaften "Klimatickets" hin. Es entlaste die Haushalte spürbar und es bringe den Klimaschutz voran, so Greenpeace-Verkehrsexpertin Marissa Reiserer. Mit einem 9-Euro-Ticket oder einem 365-Euro-Ticket könnten Haushalte laut Greenpeace pro Monat zwischen 224 und 474 Euro sparen - im Vergleich zur ausschließlichen Nutzung eines Autos.

Gleichzeitig würde je nach Verkehrsverlagerung durch ein solches Ticket der CO2-Ausstoß um zwei bis sechs Millionen Tonnen pro Jahr sinken, so Greenpeace. Zudem sei ein dauerhaftes ÖPNV-Ticket auch finanzierbar, indem die Bundesregierung etwa das Dienstwagenprivileg streiche und die Pendlerpauschale reformiere, so Greenpeace.

Bundesverkehrsminister will Tarif-Dschungel lichten

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigte sich offen für eine Nachfolgeregelung und hat Gespräche mit den Bundesländern darüber angekündigt. Er freue sich "über die vielen Vorschläge", wie ein Anschluss-Ticket aussehen könnte, sagte Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen uns genau anschauen, zu welchem Preis man ein solches Ticket deutschlandweit anbieten könnte", ergänzte er.

Das 9-Euro-Ticket sei ein großer Erfolge, so Wissing. Man werde mögliche Folgeregelungen "genau prüfen und evaluieren, auch eigene Modelle durchrechnen und mit den Ländern beraten". Ziel sei es, "den Tarif-Dschungel zu beseitigen und das ÖPNV-Angebot für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach und attraktiv zu gestalten". Am Ende müsse das Ganze "natürlich auch in die Haushalte der Länder und des Bundes passen", so der Minister.

Städte- und Gemeindebund verweist auf das "Beispiel Österreich"

Zustimmung für ein bundesweit einheitliches und dauerhaft vergünstigtes Nahverkehrsticket kommt vom Städte- und Gemeindebund. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein "hohes Interesse, ohne Tarifdschungel Busse und Bahnen in ganz Deutschland nutzen zu können", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das zeigten auch die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets. Auch das Beispiel Österreich zeige, dass ein 365-Euro-Ticket auf hohe Akzeptanz stoße. Allerdings müsse der Bund auch einen besseren Ausbau von Bussen und Bahnlinien vorantreiben. "Die bisherigen Mittel reichen leider nicht", sagte Landsberg.

Landreistag sieht "verbranntes Geld"

Widerspruch gegen eine Nachfolgeregelung gibt es hingegen vom Deutschen Landkreistag. Dessen Präsident Reinhard Sager sagte, er halte nichts "von Vorschlägen zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets und auch von Nachfolgemodellen wie einem 365-Euro-Jahresticket". Mit dem 9-Euro-Ticket sei "viel staatliches Geld verbrannt worden, das wirkungsvoller hätte in Taktung und Ausstattung investiert werden können". Die 2,5 Milliarden Euro zur Finanzierung des Tickets fehlten der öffentlichen Hand nun an anderer Stelle.

Pro Bahn will eine "preiswerte" Nachfolgeregelung

Die Bilanz des bayerischen Landesverbandes der Fahrgastorganisation Pro Bahn nach eineinhalb Monaten 9-Euro-Ticket fällt deutlich positiver aus. Die bisherigen Erfahrungen seien ein Beleg dafür, dass man mehr Menschen vom ÖPNV überzeugen könne, Probleme seien eher in Einzelfällen aufgetreten. Entscheidend für ein Nachfolgemodell sei vor allem, die Nutzung niederschwellig und einfach zu machen - und günstiger als die Benzinkosten eines autofahrenden Pendlers, sagte ein Sprecher mit Blick auf die Zeit nach dem 9-Euro-Ticket und mögliche Anschlussangebote: "Es muss nicht geschenkt sein, aber preiswert."

Eisenbahnunternehmen freuen sich über hohe Nachfrage

Auch bei den Bahngesellschaften im Freistaat fällt die Zwischenbilanz zwar verhalten, aber nicht negativ aus. Beim Verkehrsunternehmen Agilis freut man sich über die hohe Aufmerksamkeit, die das Ticket für den Nahverkehr gebracht habe: "Wer sich dieses Angebotsticket gekauft hat, nutzt es auch", heißt es von Agilis. Der Anbieter berichtet von deutlich gestiegenen Fahrgastzahlen. Und auch von einer Ermüdung im zweiten Monat sei nichts zu bemerken. Die Nachfrage sei "auf einem gleichbleibend hohen Niveau", Probleme gebe es nur wenige.

Auch bei der Bayerischen Regiobahn freut man sich über die zusätzlichen Fahrgäste. Andererseits habe man "wie alle anderen Bahnunternehmen derzeit auch, mit teilweise übervollen Zügen zu kämpfen, was auch mitunter hohe Verspätungen mit sich bringt" und gerade bei Abo-Kunden zu Unmut führe. Zudem könnten Fahrräder nicht immer mitgenommen werden. Der Zuspruch sei aber weiterhin sehr hoch.