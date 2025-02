Halbnackt durchs Fichtelgebirge: Eiswandern für die Gesundheit?

Seit Nicolai Brückov vor fünf Jahren in Badeshorts auf einem Gletscher in der Schweiz gewandert ist, fasziniert ihn das eiskalte Erlebnis. Deshalb bietet er dies im Rahmen der Winterwandertage am Ochsenkopf erstmalig in seiner oberfränkischen Heimat an. Schon vor der offiziellen Franconian ICE Challenge startet der Kälte-Fan mit Gleichgesinnten von Fleckl in Richtung Bleaml Alm in Badeanzügen und Shorts. Winterluft um die Null Grad trifft auf nackte Haut zwischen Wanderschuhen und Mütze.

Im Schnee baden

Susanne und Olga sind zum ersten Mal beim Eiswandern im Badeanzug dabei. Sie haben bereits Erfahrung beim Eisbaden im Fichtelsee gesammelt und genießen die Wanderung sichtlich. Auf den Bäumen glitzern die Eiskristalle und unter den Wanderschuhen knirscht der Schnee. Am Ende werden sich die Beiden sogar im Badeanzug in den Schnee legen, um einen Engel zu formen. Das kostet sie nicht einmal Überwindung, denn sie empfinden den coolen Wanderausflug dank Mütze und Handschuhen wärmer als gedacht.

Kick durch Kälte

Die Glückshormone tun ihr Übriges. Denn die Kälte setzt verschiedene körperliche Prozesse in Gang. "Eisbaden und Eiswandern sind gut für die mentale Gesundheit, da der Körper unter anderem vermehrt Dopamin ausschüttet", sagt Organisator Nicolai Brückov. Ähnlich wie bei der Kältetherapie soll das Einwandern das Immunsystem stärken, den Kreislauf anregen und das Wohlbefinden fördern. Dr. Bernd Langenstein, Internist und Sportmediziner im Klinikum Nürnberg, empfiehlt vor solchen Unternehmungen einen medizinischen Gesundheitscheck, um mögliche Vorerkrankungen und Kreislaufprobleme auszuschließen. Wie bei allen ungewohnten oder extremen Bedingungen ist Vorsicht geboten. Daher ist es wichtig, sich schrittweise an die Kälte zu gewöhnen.

Positive Effekte spürbar

"In der richtigen Dosis kann Kälte einen positiven Effekt auf das Herzkreislaufsystem haben. Darüber hinaus nutzen beispielsweise einige Profi-Sportler eine Kältetherapie nach hochintensiven Belastungen, um Schäden in der Muskulatur und in den Gelenken zu begrenzen", sagt Dr. Bernd Langenstein. Im Gegensatz zum Eisbaden wirkt das Eiswandern weniger abrupt, aber dafür länger. Rund eine Stunde ist Nicolai Brückov mit seiner Gruppe im Schnee unterwegs. Das Winterwandern mit nackter Haut mache den Kopf frei, schwärmt Teilnehmer Bernd, Typ Eisbader: "Schon nach den ersten Schritten merke ich, dass die Kälte nicht schmerzt, sondern eher angenehm ist und ich in einen Flow komme."

Schneeballschlacht zum Aufwärmen

Zwischendurch liefert sich die Gruppe eine Schneeballschlacht, um die Muskulatur anzuheizen. Außerdem stellt sie sich bei einem Zwischenstopp für eine Tai Chi-Übung im Kreis auf, bei der die Oberschenkelmuskulatur gefordert wird. Während das Außenthermometer trotz Sonne winterliche Null Grad anzeigt, sinkt auch die Temperatur auf der Hautoberfläche. Das messen die Eiswanderer mit einem Infrarotgerät auf den nackten Oberkörpern. Ansgar ist überrascht über die 25 Grad auf der Anzeige, denn er hatte eine höhere Zahl vermutet, da er überhaupt nicht friert. Es zittert auch niemand vor Kälte oder hat blaue Lippen.

Winterwandertage am Ochsenkopf

"Es kommt auch auf das Mindset an", sagt Ansgar und freut sich über das gemeinschaftliche Erlebnis in der Gruppe. Es ist eine etwas verrückte Tour, Atemwölkchen steigen auf, die Haut wird rosiger und andere Wandernde schauen ungläubig auf die leicht bekleidete Gruppe. Mancher rätselt, ob es sich dabei um einen Gag, eine verlorene Wette oder einen Junggesellenabschied handelt. Doch die Eiswanderer meinen es ernst und starten bei den Winterwandertagen am Ochsenkopf erstmals zur Franconian ICE Challenge. Und das soll erst der Anfang sein.