Halbmarathon auf einem Bein: Rentnerin läuft für Sternstunden

Morgens, 6.00 Uhr: Asha Noppeney macht sich bereit für einen Halbmarathon – alleine, mit nur einem Bein, im verbliebenen Knie Arthrose. 21 Kilometer durch den Landkreis Bayreuth, an einem der heißesten Tage des Jahres. Mit der Aktion bittet die gebürtige Uganderin um Spenden für "Sternstunden", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, die weltweit Kinder in Not unterstützt.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Äthiopien und ihrer Heimat Uganda hat Sternstunden bereits Kindern geholfen und etwa Schulprojekte finanziert, sagt Asha Noppeney: Wenn sie bei so etwas helfen könne, gehe ihr das Herz auf.

Spendensammlerin seit zehn Jahren

Seit zehn Jahren läuft die 65-Jährige beim Nordic Walking Marathon des Skiclub Gefrees mit und ist danach stets mit der Spendenbüchse herumgegangen – mehr als 9.000 Euro hat sie in dieser Zeit bereits für den guten Zweck gesammelt. Heuer wurde der Fichtelgebirgslauf wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt. Deswegen macht sich Asha alleine auf den Weg. Inspiriert wurde sie dazu von dem 100-jährigen Briten Tom Moore, der mit seinem Gehwagen Runden im eigenen Garten gelaufen ist. Insgesamt 33 Millionen Pfund hat der Kriegsveteran so für das britische Gesundheitswesen gesammelt und wurde von der Königin zum Ritter geschlagen.

"Stellen Sie sich vor, wenn Millionen Leute spenden, jeder einen Euro, wie viel das wäre. Ein Euro. Das wäre wirklich wunderbar für mich." Asha Noppeney, Sportlerin und Spendensammlerin

Begleitet wird Asha nur von ihrem Neffen Leon, der den gemeinsamen Rucksack trägt. Für ihn war es eine Selbsverständlichkeit, zu helfen: "Ich finde die Aktion super", sagt er. Für seine Tante sei es auch leichter, wenn jemand dabei sei. Wenn irgendwas passiere, könne er stützen und sich kümmern.

Krämpfe und Hitze

Etwa ab Kilometer zehn wird es schwer für Asha: Steigungen und Gefälle sind mit der Prothese schwierig zu laufen. Zudem wird es heiß, die 65-Jährige bekommt Krämpfe. Ehemann Herbert bringt Wasser und Magnesium, dehnt und massiert ihr Bein. Regelmäßig muss Asha anhalten und den Strumpf unter ihrer Prothese wechseln. Dann werden Blasenpflaster auf ihrem Oberschenkel sichtbar.